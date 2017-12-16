Гомельчане чаще других белорусов ищут в Google видео с однополым сексом

TUT.BY с помощью сервисов и Google Trends и Яндекс.Вордстат собрал занятные факты о самом частом поисковом запросе белорусов.
1. Порнография популярнее сериалов. Только в Яндексе каждый месяц белорусы задают более 6 миллионов запросов на фильмы для взрослых, а про сериалы — «всего» 2 миллиона.
2. Контент 18+ чаще всего через Яндекс ищут жители Минска, а через Google — Могилевской области и Борисова.
3. Один из самых целомудренных населенных пунктов Беларуси — Лынтупы — на него приходится всего 57 запросов о фильмах для взрослых в «Яндексе» в месяц.
4. Видео с однополой любовью чаще всего интересуют пользователей Google из Гомеля и Гомельской области, а кино о родственниках — жителей Борисова и Минской области.
5. «Физрук» был популярнее секса — но только три недели. Когда в октябре вышел новый сезон сериала, в Google его искали почти в два раза чаще, чем секс. Но после все снова стало на свои места.
6. Запросы о мужских половых органах в Google встречаются чаще, чем про голову, руки, ноги, мозг, легкие, печень, носы и уши. Из всех частей тела чаще ищут только сердце.
7. А вот импотенция белорусским пользователям поисковиков, похоже, не грозит. Информацию о ней ищут примерно в 3 раза реже, чем о мигрени, и в 10 раз реже, чем про гастрит.
8. «Что такое секс» и «что такое любовь» белорусы ищут в Google одинаково часто. Пик запросов про любовь приходится на январь, а про секс — на май. Дальше в списке — что такое интернет, спиннер, эщкере и лобогрейка.
9. Слово «жена» чаще всего ищут в Google вместе со словом «хорошая», а в «Яндексе» — в качестве героини фильма для взрослых. «Муж» в Google чаще всего оказывается «на час», а в «Яндексе» — «бывший».
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