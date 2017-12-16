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«Миссис Гомель — 2017»: как выбирали самую красивую маму и жену

  • 16 декабря 2017, 09:22
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В Гомеле 15 декабря прошел финал конкурса красоты «Миссис Гомель — 2017». За главный титул и корону боролись 15 участниц разного возраста — от 24 до 40 лет.

Конкурсантки состязались в четырех выходах — визитке, танцевальном, семейном и выходе в вечерних платьях.

По итогам двухчасового конкурса жюри определило трех финалисток. Второй вице-миссис стала Марина Тимошенко, титул «Первая вице-миссис» достался Ирине Середе. А звание «Миссис — 2017» завоевала гомельчанка Анастасия Зятикова.



















Иван Яриванович, Tut.by
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Люди в материале: Марина Тимошенко (1), Ирина Середа (1), Анастасия Зятикова (1)

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