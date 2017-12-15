Десятиклассник из Гомеля стал самым финансово грамотным школьником в Беларуси

Заключительный этап республиканской олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся учреждений общего среднего образования прошел сегодня в Минске, передает корреспондент БелТА.

Победителем олимпиады по финансовой грамотности в 2017 году стал Кирилл Чигвинцев из Гомеля. Кирилл учится в 10-м классе школы № 38. Самому финансово грамотному старшекласснику Беларуси вручен диплом I степени и ценный приз — планшет. Серебро олимпиады в виде диплома II степени и смартфона завоевала Елена Папруга из Рассветовской средней школы (Гомельская область). Диплом III степени и фотоаппарат достался Юрию Серову, который учится в средней школе № 95 Минска.

Перед началом олимпиады школьникам пожелал удачи заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц. «В этом зале сегодня собрались самые образованные в финансовом плане молодые люди нашей страны, которые достойно преодолели многоступенчатую систему отбора и заслуженно оказались в числе финалистов. Это уже само по себе значительное достижение. Не сомневаюсь, что финансовые знания пригодятся вам в любом случае: вне зависимости от будущего профессионального образования, выбранной специальности и рода деятельности они позволят вам уверенно ориентироваться в существующем многообразии финансовых продуктов и услуг, принимать осознанные финансовые решения и грамотно распоряжаться собственным личным бюджетом. А это позволит вам уверенно чувствовать себя во взрослом мире и с успехом заботиться о благосостоянии своих семей», — подчеркнул он.

В этом году в олимпиаде приняло участие рекордное количество школьников — около 32 тыс. Расширить круг вовлеченных в мероприятие учеников помогло введение дополнительного начального этапа, к которому присоединились более 2,3 тыс. школ, или три четверти действующих в Беларуси учреждений общего среднего образования. Ранее олимпиада проводились в три этапа: районный (городской), областной (Минский городской) и республиканский. Количество участников в 2016 году составило около 5 тыс.

Республиканская олимпиада по финансовой грамотности среди учащихся 10-11-х классов учреждений общего среднего образования проводится Национальным банком и Министерством образования с 2014 года. Олимпиада является одним из наиболее масштабных национальных мероприятий по повышению финансовой грамотности. Основной целью ее является популяризация знаний в области финансов, формирование у учащихся практических навыков использования финансовых инструментов, развитие новых форм профориентационной работы.