Информация, распространяемая некоторыми Интернет-ресурсами о том, что «Сильные новости» якобы майнили криптовалюту — ложная

Сегодня в 16.00 на популярном белорусском Интернет-ресурсе Onliner.by появилась статья «Гомельский новостной сайт майнит криптовалюту на пользовательских PC?», в которой речь идет о нашем сайте.

Автор пишет, что в редакцию портала написал некий пользователь, который утверждал, что обнаружил в исходном коде «Сильных новостей» скрипт, якобы майнящий криптовалюту на пользовательских PC.

В подтверждение этих слов прилагается скриншот исходного кода якобы СН.









Корреспондента заверили, что это исключено. Однако статья все равно вышла.

Последующая тщательная проверка показала, что в код сайта было осуществлено стороннее вмешательство и там был размещен код скрипта для майнинга криптовалюты.

Однако в этом коде отсутствовал вызов на активацию, то есть скрипт был нерабочим, ничего не майнил и явно был нужен злоумышленникам только ради этого сообщения.

Автор пишет, что наличие майнера на сайте пользователь может заметить по нагрузке на свой PC, что является истинной правдой. Однако никто из пользователей, как и администрация ресурса, никогда не замечала какой-то повышенной нагрузки или замедления работы сайта. Наоборот, скорость загрузки «Сильных новостей» всегда очень высока. Это лишний раз подтверждает, что код для майнинга никогда не активировался.

Администрация «Сильных новостей» сейчас проводит усиленную проверку ситуации и заверяет пользователей, что всегда остается предельно честна с ними и исключает любого вида злоупотребления.

Какие цели преследуют те, кто организовывает подобные провокации, а впоследствии распространяет заведомо ложную информацию, мы предполагаем, но пока озвучивать не будем.

Обратим внимание читателей лишь на то, что как раз сегодня, в один день, в Байнете Мининформом был заблокирован сайт «Белорусский партизан», взломан сайт проекта «Belarus Security Blog», а также произошел вот этот, весьма неприятный инцидент.

Время покажет, есть ли между этими событиями, произошедшими в один день, скрытые связи.