В Гомеле пять раз судимая горожанка совершила за год 3 кражи

Нетрезвая безработная гомельчанка похитила из незакрытого автомобиля в одном из дворов болгарку, которую продала на рынке и вырученные деньги потратила на свои нужды. Затем находясь в компании, где распивали спиртные напитки, украла у хозяина квартиры мобильный телефон, золотую цепочку и кухонную утварь. Золото сдала в ломбард, телефон и утварь также сбыла по сходной цене.

В кафе на вокзале мужчина привлек ее внимание тем, что рассчитывался за заказ из пухлого кошелька. Когда он вошел в толпу, карманница ловко завладела его кошельком. В нем помимо белорусских рублей оказались 100 долларов и две банковские карточки, с которых она похитила около 300 рублей.

Гомельчанке были предъявлены обвинения за кражи, а также за хищение путем использования компьютерной техники.

— На судебном процессе она полностью признала свою вину, — рассказал Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич, — в качестве наказания ей определено 2 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее она также была осуждена за кражи и уклонение от отбывания наказания, но выводов не сделала.