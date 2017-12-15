Министерство образования издало учебник с перепутанными гербами Гомеля и Гродно

В редакцию newgrodno.by читательница прислала фото, которая была крайне удивлена заданием по математике.

«Листая учебник по математике 4 класса, обратила внимание на гербы Гомеля и Гродно: они были перепутаны между собой». У читательницы возник вопрос — Как Министерство образования Республики Беларусь допустило в печать учебник, перепутав гербы 2 из 6 областных центров Беларуси?









Учебное пособие для 4 класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения (часть 1) напечатано в 2014 году Национальным институтом образования общим тиражом 49000 экземпляров.И было допущено в печать Министерством образования Республики Беларусь.











