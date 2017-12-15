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В Минске задержали серийного угонщика из Гомельской области

  • 15 декабря 2017, 12:00
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Сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего уроженца Гомельской области, которого подозревают в четырех кражах авто в Ленинском районе столицы. Об этом рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Юноша живет в микрорайоне Серебрянка в частном доме, работает в службе доставки.

Среди его трофеев были Mercedes-Benz 250, два Volkswagen Jetta, Ford Sierra.

Машины он похищал с парковок возле домов. Две машины продал, а двумя пользовался для запчастей к своему автомобилю. Последняя кража случилась в конце ноября. А первых его «выход» был еще весной. Оперативникам молодой человек рассказала, что совершил еще 11 краж из машин. Забирал аккумуляторы, запчасти и комплектующие.

На задержанного возбудили уголовное дело за кражу. По этой статье можно лишиться свободы на срок до четырех лет.


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Места: Минск (5488), Гомель (21086)

Метки: Криминал (9029)

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