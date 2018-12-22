Завтра в Гомеле начнут работу елочные базары

Ёлочные базары в Гомеле начнут свою работу с 23 декабря. Если в прошлом году лесхозы области реализовали 11 тысяч новогодних деревьев, то в этом планируется продать около 14 тысяч.

Как рассказала начальник отдела производства и реализации продукции Гомельского ГПЛХО Наталья Бобович, цены на новогодние деревья в этом году остались на уровне прошлогодних. Самые дешёвые — в лесничествах. Хвойное дерево высотой до метра там обойдётся в 5 рублей, от метра до двух — в 7 рублей, от двух до трёх метров — в 10 рублей и выше.

Каждый день вплоть до Нового года в Гомеле будут работать точки по продаже новогодних деревьев на площадках около универмага «Гомель», ресторанов «Речицкий» и «Хрустальный», около магазина «5 элемент» по улице Советской, около торгового центра по проспекту Космонавтов, 61а, супермаркета «Алми» на улице Мазурова, на Заводском рынке по улице Б. Царикова, в Гомельском лесхозе (улица Ленинградская, 42). Время работы ярмарок — 10.00 до 19.00.

Кроме того, с 23 декабря ель или сосну можно будет купить и на предновогодних ярмарках выходного дня на площади Восстания.

Стоимость новогодних красавиц на выездной торговле: высотой до метра — от 7 до 9 рублей, от метра до двух — от 9 до 12, от двух до трёх — от 12 до 16.

Мозырский и Светлогорский лесхозы будут реализовывать деревья в кадках, которые обойдутся ориентировочно в 22,5 рубля.