«Сегодня нас никто не защитит кроме нас самих». О чем рассказали защитники сквера

14 октября в рамках проекта «Городские собрания ГДФ» бывший председатель горисполкома Светлана Гольдаде, общественные активисты Юрий Глушаков и Валерий Слепухин обсудили кампанию по защите сквера на Старом Аэродроме.

C начала осени гомельчане активно выступают против вырубки зеленых насаждений около гостиницы «Турист». Первое стихийное собрание состоялось 4 сентября. Около 70 человек собралось во дворе Кожара, 1, где было принято решение направить обращение в администрацию Центрального района.

За несколько дней было собрано около 1100 подписей, однако, одним обращением дело не обошлось: жители объединялись для коллективного решения вопросов, посещали личные приемы, писали во все заинтересованные службы, привлекали к проблеме СМИ и проводили тематические акции. Проблема уничтожения гомельского сквера вышла на национальный уровень. 3 октября Александр Лукашенко призвал остановить необоснованную уплотнительную застройку и вырубку деревьев, назвав это «разбоем». После чего запланированная презентация проекта в Гомеле была отменена, а риторика местных властей изменилась. «Если изначально, было понятно, что строительство неизбежно, то сейчас чиновники отвечают витиевато», — отметила Светлана Гольдаде.





Настроение властей сменилась во многом благодаря активности жителей. «Чем активнее люди сопротивляются, тем лучше», — отметили гости. — «К счастью или к сожалению, законодательство не играет роль. Во-первых, оно запутанное, непонятное, во-вторых, его очень легко поменять». Например, в Беларуси изменилась процедура общественных слушаний. Если раньше граждане могли собраться и высказать свое мнение, то сейчас процедура представляет собой «голосование»: «Комиссия рассматривает предложения, которые были опущены в урночку и мало того принимает те, что с ее точки зрения обоснованы. Какими критериями руководствуются? Никто не знает! Это сделано для того, чтобы скрыть, не заметить недовольство людей».





В ходе кампании по защите сквера жители Старого Аэродрома столкнулись с отсутствием доступной информации о развитии города, его застройке, отсутствием ответственных лиц за изменение статуса зоны или утверждении, согласовании архитектурно-планировочной концепции: «Ни один чиновник, ни один орган не берет на себя ответственность», — отметил Валерий Слепухин.

Снос зеленой зоны ухудшит экологическую обстановку района, здоровье населения, создаст дополнительную нагрузку на коммуникации, поликлиники, школы и сады. «Застройка сквера — это часть по выполнению инвестиционных планов, поддержка застройщиков и реализация личных амбиций. В жертву приносятся интересы людей», — заявил Юрий Глушаков. — «Почему выбрали Аэродром? Не нужно закладывать расходы на создание инфраструктуры, а стоимость квадратного метра будет расти».





План действий активисты не озвучивают: «Нужно смотреть на вещи трезво. Не делать резких движений просчитывать разные сценарии развития событий. Сегодня нас никто не защитит кроме нас самих».

Можно ли считать кампанию успешной — риторический вопрос. С одной стороны, гомельчане объединились и заявили о проблеме, с другой, кампания по защите сквера только начинается: «Нужно получить ответы от государственных учреждений, узнать, кто был инициатором сносу сквера, собрать досье по концепции. После этого осмыслить произошедшее, понять, что делать дальше», — подчеркнула Светлана Гольдаде.

Напомним, что к кампании по защите сквера около Туриста может присоединиться любой желающий, помогать и участвовать по мере сил. Свои контакты, предложения можно отправить организаторам проекта «Городские собрания ГДФ» на электронный ящик club.gdf@gmail.com, информацию будет передана активистам Старого Аэродрома.



