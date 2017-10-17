Восьмиклассницу, которая упала с шестого этажа недостроенного здания в Гомеле, выписали из больницы

Напомним, происшествие случилось вечером 18 сентября в недостроенном здании корпуса областной больницы по улице Братьев Лизюковых.

Девочка вместе с группой подростков (всего их было десять человек) решили сходить прогуляться на недостроенное здание. В какой-то момент, восьмиклассница оступилась и упала с шестого этажа на бетонное перекрытие второго.

Как рассказала старший помощник прокурора Гомельской области Ольга Шевченко, в момент случившегося дети были трезвыми, селфи не делали, отношения друг с другом не выясняли. Сама потерпевшая из хорошей семьи, на различных видах учета не состояла. В школе училась прилежно, вызывающим поведением не отличалась.

Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает, она выписана из больницы, может ходить самостоятельно.

Недостроенное здание по улице Братьев Лизюковых находится на балансе областного управления капитального строительства. Прокуратура г. Гомеля выписала предписание, по которому необходимо было ограничить доступ к объекту. Все проходы заделаны профилирующими листами, на бетонные заборы нанесена надпись «Опасная зона. Проход запрещен».

Милиция продолжает проверку, проводятся необходимые экспертизы.