Маркетинговый анализ как инструмент развития бизнеса

По результатам масштабных исследований международных организаций (Deloitte, GIA) роль маркетингового анализа с каждым годом только повышается. Все большее число квалифицированных специалистов задаются вопросом о ситуации, изменениях, которые происходят на рынке, стараются сначала подумать и взвесить свои решения, особенно в условиях ограниченности маркетинговых бюджетов. К счастью, доля таких специалистов растет, хотя и очень-очень медленно. Спрос на маркетологов-аналитиков тоже.

О важности маркетингового анализа в жизни компании мы беседуем с К.э.н., Бизнес-тренером МВА, Консультантом в сфере маркетинговых исследований и маркетингового анализа Эдуардом Чурлеем.

Эдуард, а как обстоят дела в белорусских компаниях, занимает ли маркетинговый анализ большое место в планировании их деятельности.

Маркетинговые исследования и маркетинговый анализ увеличивают свое влияние. Грамотные собственники и руководители организаций, особенно прошедшие обучение на серьезных магистерских программах, хорошо понимают, что в ситуации роста конкуренции, усиления влияния макро-факторов, роста потребительских капризов, одним из немногих способов не только для выживания компании, но и уверенного движения вперед, может быть постоянная и точная оценка ситуации. Главным способом такой оценки были и будут маркетинговые исследования и маркетинговая аналитика.

Компании, основательно подходящие к процессу планирования, основывают его на результатах системного сбора информации. Это неоднократно доказано результатами многочисленных исследований, а также анализом деятельности лидеров рынка, изучением нюансов управления сильных руководителей, личным опытом на различных проектах.

— Применение каких методик, на ваш взгляд, наиболее важно при «запуске» нового проекта?

На мой взгляд, при запуске нового продукта необходимо очень четко понимать для кого предназначен этот продукт и какую потребность Клиента (не важно в B2B или в В2С сфере) он будет удовлетворять и каким образом. Также необходимо попробовать сформировать портрет Клиента для того, чтобы найти подходы к нему кратчайшим путем.

Сегодня на рынке представлено множество продуктов и услуг «для всех». При текущем, все возрастающем уровне конкуренции, производство таких продуктов и услуг может быть достаточно опасным и дорогостоящим удовольствием.

Даже первичные, базовые сведения о складывающейся на рынке ситуации, получаемые при помощи маркетинговых исследований и маркетинговой аналитики, могут очень серьезно помочь производителям в понимании что же все-таки стоит предлагать, кому, где, как и сколько это может стоить.

— Хорошо, если с ролью маркетингового анализа для новых направлений или продуктов все понятно, как быть с работающими направлениями, уже существующими продуктами, необходимо ли применять маркетинговый анализ?





Ни новые, ни «старые» продукты и услуги компании, рынки, территории, каналы, способы коммуникации и Клиенты не могут остаться без внимания. Это связано в первую очередь с тем, что ресурсы компании сегодня очень серьезно ограничены, ситуация изменяется достаточно быстро, следовательно, реагировать необходимо тоже быстро. В текущих условиях победителем становится самый оперативный игрок на рынке.

Скорость реакции в нынешних условиях всегда базируется на точной, полной и своевременной информации, как качественного характера, так и количественного.

— Планируя маркетинговый анализ, с какой методики советуете начинать, все ли применять или достаточно будет одной-двух?

Мой опыт работы в сфере маркетингового анализа неоднократно показывал, что, прежде всего, необходимо четко понимать цели и задачи проведения исследовательских и аналитических работ на предприятии любой формы собственности, вида экономической деятельности и любого размера. Также очень важным моментом является заинтересованность не только специалистов в выполнении подобных работ, НО! и собственника и/или руководителей. А еще, необходимо очень хорошо понимать, кто и как собирается использовать результаты этих важных и необходимых сегодня действий.





Предлагаем обратить внимание на комплексную программу по маркетингу - «Маркетинг-профессионал», где одним из основных курсов является курс Эдуарда Чурлея «Маркетинговые исследования».

26 октября в гомельском офисе Бизнес-школы ИПМ пройдет квалификационная программа «Маркетинг-профессионал», дающая системные знания и практические навыки работы с маркетинговой информацией, а также прикладной пакет современных инструментов по организации коммуникаций с потребителями.





Программа создана в соответствии со стандартами Королевского Института Маркетинга (CIM), Великобритания и квалификационными требованиями Европейского Союза, при этом адаптирована под современные условия ведения бизнеса в нашей стране и включает в себя

4етыре курса обучения:

«Маркетинговое планирование»

«Маркетинговые исследования»

«Маркетинговые коммуникации»

«Digital маркетинг» — must have современного маркетолога!

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Специалист по маркетингу, прошедший обучение на программе «Маркетинг-профессионал», будет являться ценным активом предприятия. С его помощью компания сможет применять в своей деятельности самые современные маркетинговые инструменты, что приведёт к росту продаж и укреплению позиций на рынке.

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