Житель Большевика, угрожавший сжечь дом вместе с женой, приговорен к 6,5 годам колонии

Житель Гомельского района, который угрожал сжечь дом вместе с женой, приговорен к 6,5 годам лишения свободы, сообщила корреспонденту БелТА ведущий специалист областного суда Ольга Барсукова.

Инцидент произошел 26 апреля этого года. Житель поселка Большевик 1959 года рождения запер жену в гараже собственного дома, угрожая сжечь жилище вместе с супругой, взорвав баллон с бытовым газом. Таким образом мужчина пытался заставить дочь вернуть ему денежный долг в размере $3 тыс. Дочь пообещала вернуть деньги, а тем временем вызвала к месту происшествия милицию. Гаражное помещение взяли штурмом, злоумышленник был обезврежен. Женщина не пострадала.

«Обвиняемый признан виновным в захвате заложника, совершенном из корыстных побуждений. Ему назначено наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима, без конфискации имущества», — сказала Ольга Барсукова. Также мужчина будет принудительно лечиться от алкоголизма по месту отбывания наказания.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленные законодательством сроки.