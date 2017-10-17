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Фотофакт: в центре Гомеля около «Спартака» умер человек

  • 17 октября 2017, 13:49
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Сегодня около 12 часов дня нам сообщили, что около «Спартака» умер человек.

Одной из наших читательниц удалось увидеть у погибшего кровавое пятно в области левого запястья. Возле трупа дежурит милиция.


Что стало причиной смерти, на данный момент неизвестно. Подробности выясняются.

Фото — Алексей Бойничев, Виктория Кресс


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Места: Гомель (20534)

Метки: Происшествия (10975)

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