В Гомеле включён режим протапливания

В Гомеле принято распоряжение о переходе с 17 октября на режим протапливания жилого фонда.

Такое решение принято в связи с установившейся положительной температурой наружного воздуха выше 14С и в целях предотвращения нерационального использования топливно-энергетических ресурсов не только в областном центре. В режим протапливания в связи с повышением температуры переводятся объекты на территории области.

Коммунальные службы города провели наладку систем автоматического регулирования подачи теплоэнергии для отопления зданий жилого фонда, а также отключили места общего пользования от отопления в подъездах жилых домов (при имеющейся технической возможности).

По прогнозам синоптиков, в Гомеле до пятницы продержится комфортная погода, температура воздуха днём будет подниматься до +15 — +18 градусов. Похолодает в выходные. Как только температура понизится, работа системы отопления жилого фонда возобновится в штатном режиме, заверили коммунальники.