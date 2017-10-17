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В Гомеле включён режим протапливания

  • 17 октября 2017, 13:25
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В Гомеле принято распоряжение о переходе с 17 октября на режим протапливания жилого фонда.

Такое решение принято в связи с установившейся положительной температурой наружного воздуха выше 14С и в целях предотвращения нерационального использования топливно-энергетических ресурсов не только в областном центре. В режим протапливания в связи с повышением температуры переводятся объекты на территории области.

Коммунальные службы города провели наладку систем автоматического регулирования подачи теплоэнергии для отопления зданий жилого фонда, а также отключили места общего пользования от отопления в подъездах жилых домов (при имеющейся технической возможности).

По прогнозам синоптиков, в Гомеле до пятницы продержится комфортная погода, температура воздуха днём будет подниматься до +15 — +18 градусов. Похолодает в выходные. Как только температура понизится, работа системы отопления жилого фонда возобновится в штатном режиме, заверили коммунальники.


Евгения Мироновская, Гомельские ведомости
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