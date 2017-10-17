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В Новобелице задержали двух наркокурьеров

  • 17 октября 2017, 11:45
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Вечером 15 октября в Гомеле на остановке «35-й микрорайон» задержали двух 19-летних парней с крупной партией наркотиков.

У одного из задержанных при себе было 10 свертков с желтым порошком. Экспертиза показала, что кристаллообразное вещество содержит особо опасный психтроп альфа-PVP, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Выяснилось, что «работу» один из задержанных нашел через интернет. На его резюме отреагировал неизвестный, предлагавший «непыльную, но опасную» работу. Поправить свое финансовое положение молодой человек так и не успел: первый же выход на закладки наркотиков стал последним.

В отношении парней возбуждено уголовное дело. Им грозит до 15 лет тюрьмы.


gomel.today
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Места: Гомель (20534)

Метки: Криминал (8669)

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