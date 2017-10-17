В Новобелице задержали двух наркокурьеров

Вечером 15 октября в Гомеле на остановке «35-й микрорайон» задержали двух 19-летних парней с крупной партией наркотиков.

У одного из задержанных при себе было 10 свертков с желтым порошком. Экспертиза показала, что кристаллообразное вещество содержит особо опасный психтроп альфа-PVP, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Выяснилось, что «работу» один из задержанных нашел через интернет. На его резюме отреагировал неизвестный, предлагавший «непыльную, но опасную» работу. Поправить свое финансовое положение молодой человек так и не успел: первый же выход на закладки наркотиков стал последним.

В отношении парней возбуждено уголовное дело. Им грозит до 15 лет тюрьмы.