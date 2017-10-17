План есть, денег нет. Где и когда в Гомеле появятся новые детские сады и школы

Для жителей новых микрорайонов одной из самых острых проблем стало наличие детских садов и школ в зоне доступности. Часто складывается так, что семья переехала, а ребенка приходится водить в тот садик или школу, где есть свободные места. TUT.BY узнал, кому из гомельчан повезет больше, и в каких новых микрорайонах запланированы или уже построены школы или детские сады.

Где?

В Новобелицком районе новые детские сады и школы появятся в трех микрорайонах — № 94, 96 и 104. Правда, пока это все в перспективе.

В микрорайоне № 94 появятся детсад на 150 мест и школа на 840 учащихся, в 94-ом — школа на такое же количество человек и два детских сада на 150 и 270 мест.

В микрорайон № 104 генпланом предусмотрено два детсада и одна школа. Учебного заведения почти на полторы тысячи человек и детского сада пока нет, а вот один сад на 230 мест уже построен.

В Железнодорожном районе в ближайшие пару лет существенно ничего не изменится. Лишь с появлением жилой застройки в районе улицы Федюнинского здесь разместят один детский ясли-сад на 230 мест.

Четыре детских садика и одну новую школу построят в Советском районе областного центра. Они появятся в микрорайонах № 59 и 59а: один детсад в микрорайоне № 59а, все остальное — в 59-ом. При чем два детсада из трех в 59-ом микрорайоне будут встроенными в жилые дома. Также, как в строящемся доме в 19-ом микрорайоне — на первом этаже многоэтажки.

Самым же строящимся оказался Центральный район. Здесь, в семи микрорайонах, в общей сложности должны заработать 12 детских садов и семь школ. Часть из них уже есть не только на бумагах.

В микрорайоне № 16 построены школа на 1240 мест и детский сад с бассейном, рассчитанный на 300 мест. Еще один точно такой же садик пока в перспективе — КОГДА. В 17-ом микрорайоне уже готовы детский сад-ясли на 330 мест, детская комната в жилой 10-этажке и школа для 1728 учеников.

Два детских сада с бассейном на 190 мест и школа на 1080 учащихся будут строиться в микрорайоне № 18.

Частично укомплектован школой (на 930 человек) и садами 19-ый микрорайон. Один детский сад-ясли с бассейном здесь уже построен. Точно такой же, на 230 мест, появится позже. Похожая ситуация с микрорайоном № 20 — два детсада и одна школа. Школа на 1266 учащихся построена, готов сад на 330 мест, второй в перспективе.

Жильцы микрорайона № 20а со временем получат один детсад и одну школу — сад на 265 мест с бассейном, школу на 930 учащихся.

В микрорайоне № 21 также предусмотрены один детский сад (на 320 мест) и одна школа на 765 мест с бассейном.

Когда?

Если говорить просто — это никому не известно: нет денег. Сроки строительства напрямую зависит от финансирования. Тем не менее, место, выделенное под школу или сад, заверили в Управлении архитектуры и градостроительства горисполкома, не пойдет под какую-либо другую застройку и будет дожидаться своей очереди.