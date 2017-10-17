Новостройки от 940 BYN за метр от региональных застройщиков в обзоре Realt.by

Невысокая цена на новостройки в регионах в 2017 году является главным фактором, который стимулирует покупать квартиры в ближайшем пригороде Минска и в областных городах Беларуси. К тому же в региональные застройщики строят качественные объекты эконом- и комфорт-класса.

1. Жилой комплекс «Радужный», г. Дзержинск ─ более 200 довольных семей жильцов-новоселов!

Преимущества ЖК «Радужный»:

квартиры по доступной цене всего от 1162 бел. руб. за кв.м;

рассрочка 0% до 2020 года (без справок и поручителей) или рублевый кредит;

оплата чеками «Жильe»;

богатый выбор современных планировок;

квартиры с базовой отделкой;

прекрасное месторасположение и инфраструктура (все в шаговой доступности).

Узнать подробности можно по телефонам: +375(29) 168-70-68, +375 (29) 539-11-30

Продавец: ОДО «СБФ-плюс»

2. 18-этажный монолитно-каркасный жилой дом № 5 на пересечении улиц Гоголя — Папанина

ОАО «Полесьежилстрой» ведет строительство 18-этажного монолитно-каркасного жилого дома № 5 по генплану на территории бывшего военного городка «Интендантский» в г. Бресте.

В наличии квартиры:

2-комнатные: 68,72; 69,94; 86,78 кв.м,

3-комнатные: 87,06 кв.м.

Сроки строительства: начало — март 2017 года, окончание — сентябрь 2018 года.

Первоначальный взнос — 30% от стоимости квартиры, оставшиеся платежи — ежемесячно равными долями до августа 2018 года включительно.

Стоимость квартир — от 1277 руб. 02 коп. за кв.м.

Более подробную информацию вы можете получить по телефонам +375 (162) 57-11-57 и +375 (33) 30-30-600, или по адресу: г. Брест, ул. Кижеватова, 60, каб. 12.

Продавец: ОАО «Полесьежилстрой»

3. Кирпичный дом в Могилеве на пересечении улицы Островского и пр. Пушкинского

ООО «Юрстроймаш» заключает договоры на приобретение квартир в строящемся 10-этажном кирпичном доме в Могилеве на пересечении улицы Островского и проспекта Пушкинского.

Вблизи дома находится первый крупный и один из самых посещаемых в городе ТЦ «Престон», а также множество других магазинов и объектов инфраструктуры на первых этажах жилых домов. В шаговой доступности функционируют лицей, школа, детсад, объекты общепита, кинотеатр. Первые этажи будут представлены в виде коммерческих площадей. Подробнее в статье о доме.

Общая площадь однокомнатных квартир составляет 53 кв.м, двухкомнатных — 72 кв.м и трехкомнатных — 90 кв.м. Жилые помещения имеют просторные комфортабельные лоджии и высокие потолки.

Цена квадратного метра — от BYN1150.

Подробнее об объекте можно узнать в Могилеве по телефонам:

+375 29 345-12-13, +375 (29) 396-00-73 , +375 (44) 750-74-59.

Продавец: ООО «Юрстроймаш»

4. Дом на Буденного, 28, в Гродно

Завершается строительство жилого комплекса — дом на Буденного, 28.

Расположение — исторический центр Гродно.

Разнообразие планировок — от студий до 4-комнатных квартир.

Безопасность — закрытый двор без автомобилей, видеонаблюдение, видеодомофон, остекленные входные группы, подземный паркинг.

Комфорт — потолки 3 м, окна увеличенного размера, гранитные подоконники, панорамное остекление лоджий, звукоизоляция перекрытий, гидравлические и бесшумные лифты Doppler, бесплатные кладовки, развивающие детские площадки, зоны отдыха на крыше, Wi-Fi во дворе и на крыше, квартиры с собственными террасами.

Цена кв.м — от 1668 до 1747 бел. руб.

Продавец: ООО «Фасадиндустрия», +375 (29) 778-78-68

5. Жилой дом в юго-западном микрорайоне Бреста

Многоэтажный жилой дом расположен в юго-западном микрорайоне г. Бреста.

Развитая инфраструктура, хорошее транспортное сообщение, в шаговой доступности детские сады, новая школа, рынки, гипермаркет «Евроопт», строительный магазин «ОМА».

Дом каркасно-монолитный, стены — блоки ячеистого бетона, облицовка — кирпич.

В наличии — 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные квартиры.

Стоимость 1 кв.м составляет 1217 рублей.

В цокольном этаже дома расположена гараж-стоянка открытого типа.

Ввод дома в эксплуатацию — декабрь 2018 г. Отдел продаж: +375 (29) 849-75-75 МТС, +375 (162) 58-89-26, +375 (162) 55-31-01.

Продавец: ООО «Продом»

6. Новый дом в Казимировке в Могилеве. Изучение спроса

Изучение спроса

Предлагаем принять участие в долевом строительстве в «Многоквартирном жилом доме № 23, II очередь по генплану в расчетно-планировочном образовании № 8 жилого района Казимировка»!

Для вас:

привлекательная цена за кв.м — 960 руб.,

низкий первоначальный взнос,

гибкий график оплаты.

Предлагаем:

36 однокомнатных квартир общей площадью 44,07 кв.м, жилой площадью — 18,99 кв.м;

4 однокомнатные квартиры общей площадью 44,64 кв.м, жилой площадью — 18,99 кв. м;

36 двухкомнатных квартир общей площадью 62,07 кв.м, жилой площадью — 32,82 кв.м;

4 двухкомнатные квартиры общей площадью 62,53 кв.м, жилой площадью — 32,82 кв.м.

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел маркетинга: +375 (222) 22-31-95, +375 (44) 594-12-25, marketing@mogdsk.by

Продавец: ОАО «Могилевский домостроительный комбинат».

7. ЖК «Новый Заславль»

Готовые 1- и 2-комнатные квартиры с различными вариантами отделки и без от застройщика и без посредников в ЖК «Новый Заславль», жилой дом № 63/2 по ул. Советской в Заславле.

Цена: от 1478 руб./кв.м. Старт продаж — октябрь 2017 г.

Французские балконы и просторные лоджии. Огороженная территория, детская игровая и баскетбольная площадки, уличные спортивные тренажеры.

Развитая инфраструктура и хорошее транспортное сообщение со столицей (расстояние до г. Минска —15 км): ж/д станция «Беларусь», поезда городских линий, маршрутки и автобусы, трасса Р28 с ограничением скорости 100 км/ч.

Телефон: +375 (29) 339-06-26

Продавец: ООО «КМК-ИНВЕСТ»

8. Жилой дом в Солигорске по ул. Богомолова

Приглашаем принять участие в долевом строительстве 1-, 2-, 3-комнатных квартир, торговых, административных и офисных помещений в Солигорске. При разработке проекта использовались современные архитектурные решения: свободная планировка, монолитный каркас, применение современных материалов, поквартирное отопление, приборы учета водопотребления, тепла, электричества, металлические входные двери, оптоволоконная линия, остекленный балкон. Оформление прилегающей территории: газоны, выложенные тротуарной плиткой дорожки, декоративные кустарники, гостевые автостоянки, детская и игровая площадки.

1-комн. квартиры 55,7 кв.м — 1680 бел. руб. за кв.м,

2-комн. квартиры 70,26 и 68,54 кв.м — 1580 бел. руб. за кв.м,

3-комн. квартиры 90,51 и 91,19 кв.м — 1520 бел. руб. за кв.м.

Квартиры размещаются на 2–10-м этажах жилого дома.

Цокольный этаж: нежилые помещения 142,83 кв.м; 111,39 кв.м; 33 кв.м; 37 кв.м; 36 кв.м по цене — 1980 бел. руб. за кв.м,

1-й этаж: нежилые помещения 137,89 кв.м; 158,7 кв.м; 142,1 кв.м; 115,23 кв.м. Цена — 2660 бел. руб. за кв.м.

Продавец: ООО «АНТАЛ-СОЛИГОРСК»

9. Жилой дом по ул. Северной в Солигорске

В жилом доме запроектировано 80 квартир, из них 40 однокомнатных, 30 двухкомнатных, 10 трехкомнатных.

— однокомнатные квартиры: 1300 бел. руб. за 1 кв.м общей площади;

— двухкомнатные квартиры: 1300 бел. руб. за 1 кв.м общей площади;

— трехкомнатные квартиры: 1100 бел. руб. за 1 кв.м общей площади.

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию жилого дома по ул. Северной, 14, — четвертый квартал 2017 года.

Продавец: ОАО «Солигорский домостроительный комбинат»

10. Жилой дом по ул. Чехова в Слуцке

В десятиэтажном панельном жилом доме запроектировано 120 квартир: 80 однокомнатных и 40 двухкомнатных.

Характеристики проекта: в квартирах все комнаты изолированные, окна ПВХ, металлическая входная дверь в квартиру, дверь в кухню, установлены унитаз и газовая плита.

1-комн. квартиры — площадь 45,3 /44,7 /37,7 кв.м. Стоимость — 940 руб./кв.м.

2-комнатные — площадь 66,2 кв.м, стоимость — 945 руб./кв.м.

Подробно ознакомиться с объектом долевого строительства, ходом строительства, условиями заключения договоров можно по адресу:

г. Солигорск, Любанское шоссе, 3, каб. 2-09, тел.: +375 (174) 200-610.

Продавец: ОАО «Солигорский домостроительный комбинат».





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Данный обзор подготовлен информационно-аналитическим отделом портала Realt.by — недвижимость.

Цены актуальны на момент публикации материала.

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