Площадка для воркаута за 20 000 евро и возрождение дворовых игр: «Совет отцов города Гомеля» рассказал о планах

Отвлечь детей от смартфонов и поднять родителей с дивана намерены активисты общественного объединения «Совет отцов города Гомеля».

Их инициатива по возрождению дворовых игр стала победителем 2-го конкурса инициатив ПРООН «Будь здоров», который проводился в рамках проекта «БЕЛМЕД». На продвижение здорового образа жизни и профилактику неинфекционных заболеваний Евросоюз выделил общественному объединению около 30 тысяч евро.

Председатель правления ОО «Совет отцов города Гомеля» Сергей Бычков рассказал корреспонденту «МВ», что под силу папам, которым не безразлично будущее своих детей.

«Папа-школа» открылась в Гомеле в 2009 году. Сергей Бычков создал этот проект, чтобы отцы со стажем могли поделиться личным опытом с теми, кто готовится к появлению ребенка. За четыре встречи будущие родители приобретают теоретические знания и практические навыки. В «Папа-школе» учат, как ухаживать за малышом и развивать его в первый год жизни.

— В конце сентября набрали уже 42-ю группу. Занятия бесплатные, проводятся в филиале № 4 центральной городской детской клинической поликлиники, — рассказывает руководитель проекта. — Медики нас поддерживают. Заведующая филиалом Ольга Синицына консультирует по медицинским вопросам. Будущие папы отрабатывают навыки на Павлике (так назвали куклу реборна, которая выглядит как двухнедельный ребенок).

Начни с себя

Предприниматель Сергей Бычков значительную часть времени посвящает общественной работе. На посту председателя правления ОО «Совет отцов города Гомеля» оказались востребованы все его компетенции. По первой специальности Сергей преподаватель физвоспитания, по второй — экономист, по третьей — практический психолог.

— Я занимаюсь тем, что мне интересно, поэтому и проекты создаются, исходя из собственной потребности, — поясняет руководитель общественного объединения. — У меня трое детей. Старшей Александре 16 лет, Захару — 11, Мирону 3 года. Когда родился младший, я начал задумываться о том, куда можно пойти с ним вечером после работы. Дома сидеть надоело, на улице холодно и дождливо. Однажды мы оказались в школьном спортзале. Для компании пригласил других пап с детьми. Глядя на них, понял, что из этого может получиться крутой проект.

В 2016-м, спустя всего год после создания проект «Папа-зал» выиграл Гран-при самого крупного конкурса социальных проектов Беларуси Social Weekend.

Дважды в неделю вечером отцы с детьми приходят в школьный спортзал, который бесплатно предоставляет администрация школы. Пока малыши резвятся с мячом, бегают, прыгают, карабкаются на шведскую стенку под папиным присмотром, мама может отдохнуть и посвятить время себе. Это помогает сохранить в семье мир и любовь.

«Папа-зал» — не просто веселое времяпровождение, это стартовая площадка для развития малышей — физического, эмоционального и интеллектуального. Дети учатся друг у друга, пополняют словарный запас, развивают навыки общения. И самое главное — видят перед собой положительный пример отца.

— Мы продвигаем модель семьи, где отец активно участвует в воспитании детей. Личным примером показываем, как стать для своего ребенка лучшим папой на свете, — делится Сергей Бычков. — Польза проекта очевидна. Дети проводят больше времени с родителями. А папы, придя в спортзал, находят новых друзей, для которых в приоритете семья и здоровый образ жизни.

В Гомеле 4 школы предоставляют спортзалы для досуга пап с детьми. «Папа-зал» есть также в Петрикове, Могилеве, Орше, Бресте. По гомельскому образцу уже год работает зал в России — в городе Заречное Пензенской области. Весной «Папа-зал» открылся в Киеве. В планах развивать проект и продвигать его по всей республике и за ее пределами.

Для детей постарше создали проект «Папа-сплав»: папы с детьми сплавлялись на катамаранах по Сожу. Еда, приготовленная на костре, купание, классная компания... По отзывам участников, это было лучшее событие лета.

А у нас во дворе...

— Во времена моего детства дворы были заполнены детьми. Играли дотемна, — вспоминает Сергей Бычков. — Сегодня площадки пустуют: новое поколение предпочитает виртуальные игры. Надо выйти с детьми во двор и показать, что реальные игры — это круто.

Дворовый футбол, выбивала, лапта, салки, казаки-разбойники незаслуженно забыты. Дети мало двигаются, а от гиподинамии до болезней — один шаг. На дворовые игры активисты делают серьезную ставку. Инициативу разработали вместе с отделом образования Железнодорожного района Гомеля и центральной городской детской клинической поликлиникой. Победа в конкурсе открыла перед общественным объединением новые возможности.

— В рамках проекта «БЕЛМЕД» мы получим финансирование на развитие движения дворовых игр и строительство площадки для воркаута, — рассказывает Сергей Бычков. — Специализированная площадка для воркаута (204 кв. м) обойдется примерно в 20 тысяч евро. Она разместится на стадионе средней школы № 45. Планируем открыть ее в апреле будущего года и сделать доступной для всех желающих. Проверил на себе: когда занимаешься в компании, лучше выполняешь упражнения и быстрее достигаешь хороших результатов. А если еще и детей с собой брать... Вместе веселее! Пока папы будут тренироваться, малыши поиграют. На 10 тысяч евро приобретем спортивный инвентарь, медали и кубки, промопродукцию для участников турниров по дворовым видам спорта (мини-футбол, стритбол, фрисби, выбивала).

Первый дворовый турнир по мини-футболу организовали еще в 2015 году. Собрали восемь команд из разных районов Гомеля, даже из пригорода ребята приехали. Возраст участников от 11 до 17, допускался один игрок старше 17 лет. Ребятам понравилось. В следующем сезоне устроили городской турнир на пяти площадках.

Первый дворовый чемпионат по стритболу провели весной. Участвовали 8 команд, в том числе команда «Совета отцов города Гомеля». По договоренности с Гомельской центральной городской детской клинической поликлиникой на соревнованиях обязательно присутствует медработник. К счастью, его помощь не понадобилась. В рамках движения дворовых игр будут проводиться турниры не только по мини-футболу и стритболу, но и по выбивале, фрисби, соревнования по воркауту.

«Совет отцов города Гомеля» рассчитывает, что движение дворовых игр станет по-настоящему массовым, и приглашает к участию пап, которым не все равно, что происходит с их детьми.