Под Гомелем Volkswagen сбил пьяного мужчину, который шел по середине дороги
- 16 октября 2017, 13:00
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Места: Урицкое (26), Гомель (20526)
Метки: Авто (4502), Происшествия (10967)
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