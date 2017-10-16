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Под Гомелем Volkswagen сбил пьяного мужчину, который шел по середине дороги

  • 16 октября 2017, 13:00
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Поздним вечером 14 октября на шестом километре автодороги «Урицкое-Гомель» водитель «Фольксвагена» сбил 31-летнего пешехода.

Выяснилось, что мужчина шел по середине проезжей части навстречу движения транспорта. По предварительным данным, пешеход был пьян, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Мужчина в больнице.


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Места: Урицкое (26), Гомель (20526)

Метки: Авто (4502), Происшествия (10967)

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