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В Гомеле 19-летний водитель на «девятке» на пешеходном переходе сбил пенсионерку

  • 16 октября 2017, 11:26
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В пятницу вечером, около 19.00, 19-летний водитель на «девятке» ехал по улице Барыкина. Около дома № 291 мужчина сбил пенсионерку.

63-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

К счастью, полученные повреждения оказались неопасными для жизни. После осмотра в больнице и оказания первой медицинской помощи женщину отпустили домой.


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Места: Гомель (20526)

Метки: Авто (4502), Происшествия (10967)

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