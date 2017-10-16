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«Рвался в воду — он явно просил помощи!» Из карьера на Сельмаше вытащили раненого питбуля, разыскиваются хозяева

  • 16 октября 2017, 10:01
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В воскресенье примерно в 15.30 на Сельмаше на 9-ом карьере нашли питбуля. Однако этот «потеряшка» выделяется на фоне остальных. Обессиленная собака с многочисленными шрамами и укусами рвалась в воду. «Он явно просил помощи», — уверены очевидцы.

О находке сообщили волонтеры: 

— Собака плавала в воде, была очень встревожена и лаяла. Силы держаться на воде уже заканчивались, но выходить из воды пес отказывался! Мы его выманили один раз, у него много шрамов от укусов на голове, на лапах содрана кожа. На суше он был очень испуган, метался вдоль берега, искал кого-то, рвался в воду.

Волонтеры боятся худшего: «Может он и искал хозяина в воде?»


Питбуля забрали в дом, однако приютить его надолго нет возможности. Мужчина, у которого переночевал пес, подчеркнул, что собака очень встревожена. Во время прогулки животное вновь кинулось в воду.

Волонтеры призывают гомельчан не быть равнодушными и помочь с передержкой. Если вы можете оказать помощь, свяжитесь по телефону +375 (29) 178-73-74 (Наталья).


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