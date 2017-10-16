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Потеплеет, но ненадолго. Погода в Гомеле на неделю

  • 16 октября 2017, 08:59
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На этой неделе будет пасмурно, сухо и тепло.

Днем температура воздуха будет колебаться от +11 до +14°С. Но в среду октябрь преподнесет гомельчанам приятный сюрприз: в этот день синоптики обещают до +19°С.

Однако теплая погода пришла ненадолго. К концу недели похолодает, и, возможно, уже в это воскресенье в Гомель придут первые заморозки: ночью 22 октября метеорологи не исключают падение температуры до −2°С.


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Места: Гомель (20526)

Метки: Погода (1688), Главное (5371)

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