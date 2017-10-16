Потеплеет, но ненадолго. Погода в Гомеле на неделю

На этой неделе будет пасмурно, сухо и тепло.

Днем температура воздуха будет колебаться от +11 до +14°С. Но в среду октябрь преподнесет гомельчанам приятный сюрприз: в этот день синоптики обещают до +19°С.

Однако теплая погода пришла ненадолго. К концу недели похолодает, и, возможно, уже в это воскресенье в Гомель придут первые заморозки: ночью 22 октября метеорологи не исключают падение температуры до −2°С.