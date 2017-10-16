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Новый ŠKODA от 140 р. в месяц и небывалые скидки на весь модельный ряд

  • 16 октября 2017, 09:00
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Всего 140 рублей в месяц достаточно для того, чтобы стать владельцем нового ŠKODA.


Льготная программа кредитования 4,99%

Новая программа финансирования ŠKODA в белорусских рублях предлагает простую и прозрачную схему:

  • Ставка 4,99% на один год
  • Без справки о доходах
  • Срок действия до 7 лет
  • Возможность досрочного погашения без выплаты процентов
  • Аванс от 30% от стоимости автомобиля
  • Со 2-го года платежи рассчитываются по ставке стандартной программы 16%

При приобретении автомобиля за полную стоимость вы можете получить невероятную выгоду на автомобиль:





Рассрочка, кредит и трейд-ин!

При покупке нового ŠKODA можно воспользоваться рассрочкой либо специальной кредитной программой в рублях с минимальной ставкой 12,5% без справки о доходах. Кроме того, вы можете сдать ваш авто в зачет стоимости нового ŠKODA по программе Трейд-ин


Записывайтесь на бесплатный тест-драйв можно заполнив форму:


Узнать подробности программы финансирования, выбрать модель в наличии и пройти тест-драйв вы можете:

г. Гомель, пр-т Речицкий, 80, т.: +375 (232) 24−22−22, +375 29 314-14-00

www.skoda-gomel.by

* - На акционные и автомобили со скидкой финансовые программы не распространяются. Расчет финансовой программы и выгоды не являются публичной офертой. Подробности программ и конечных ценовых предложений уточняйте в отделе продаж автомобилей.


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