Новый ŠKODA от 140 р. в месяц и небывалые скидки на весь модельный ряд

Всего 140 рублей в месяц достаточно для того, чтобы стать владельцем нового ŠKODA.
Льготная программа кредитования 4,99%
Новая программа финансирования ŠKODA в белорусских рублях предлагает простую и прозрачную схему:
- Ставка 4,99% на один год
- Без справки о доходах
- Срок действия до 7 лет
- Возможность досрочного погашения без выплаты процентов
- Аванс от 30% от стоимости автомобиля
- Со 2-го года платежи рассчитываются по ставке стандартной программы 16%
При приобретении автомобиля за полную стоимость вы можете получить невероятную выгоду на автомобиль:
Рассрочка, кредит и трейд-ин!
При покупке нового ŠKODA можно воспользоваться рассрочкой либо специальной кредитной программой в рублях с минимальной ставкой 12,5% без справки о доходах. Кроме того, вы можете сдать ваш авто в зачет стоимости нового ŠKODA по программе Трейд-ин.
Записывайтесь на бесплатный тест-драйв можно заполнив форму:
Узнать подробности программы финансирования, выбрать модель в наличии и пройти тест-драйв вы можете:
г. Гомель, пр-т Речицкий, 80, т.: +375 (232) 24−22−22, +375 29 314-14-00,
www.skoda-gomel.by
* - На акционные и автомобили со скидкой финансовые программы не распространяются. Расчет финансовой программы и выгоды не являются публичной офертой. Подробности программ и конечных ценовых предложений уточняйте в отделе продаж автомобилей.
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