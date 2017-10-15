Гомельчанин потерялся и провел трое суток наедине с дикой природой

С собой у 81-летнего Виктора Емельяненко не было ни телефона, ни часов. Из походного инвентаря лишь ножик и спички. Но костер, несмотря на холода, пожилой человек так ни разу и не расжег — боялся, что случится пожар. За эти дни Виктору Ва­сильевичу пришлось повстречаться с дикими зверями, испытать голод, страх и отчаяние.

Силы давала цель, о которой он думал ежеминутно, — выбраться из лесной западни любой ценой. Как потом оказалось, дедушка прокружил в одном районе 60 километров. Вот что он рассказал о своих злоключениях.

День первый

Воскресным утром 10 сентября с племянником Валерием и его друзьями мы поехали в лес за грибами в Ветковский район. Выбрали место, я собрал несколько маслят и боровиков. Но ребята сказали, что делать здесь нечего, и мы отправились за Светиловичи.

Они пошли в глубь леса, а мне сказали остаться неподалеку от машины. Когда собирал грибы, закружилась голова, видимо, поднялось давление. Не помню, как оказался в гуще. Шел и думал: еще чуть-чуть и вернусь к машине, но не тут-то было. Вокруг ни дороги, ни тропинки. Пока блуждал, стемнело, стал готовиться к ночи.

Присел возле поваленных деревьев и подумал: а ведь можно, взявшись за ветку, спать сидя. Но все же сделал лежанку из палок, нагреб листьев и заснул. Очнулся среди ночи от того, что на меня из темноты уставились глаза какого-то зверя. Я замахнулся на него палкой, и он убежал, виляя черным хвостом. А может, мне это показалось?

День второй

Кое-как дождался утра. Думал, как выбираться. Собрался — и в путь. По-прежнему не понимал, где я. Вскоре увидел просвет и вышел на окруженное лесом убранное кукурузное поле. Обойти его было нелегко, так как передвигался я медленно — болела нога, останавливался через каждые тридцать метров (у Виктора Васильевича тромб в сосуде — прим. автора).

К этому времени ничего не ел, и не особо хотелось. Попробовал ягоды, похожие на волчьи. На вкус они показались странными, и я их выбросил. Подступала ночь. Собрал палок, лег на них, потом спина в синяках была. Под бок нарезал крапивы и накрылся березовыми ветками. И хотя чувствовал сильную усталость, заснул не сразу.

День третий

Решил выбросить пакет боровиков, который носил с собой все эти дни. Когда упал, подумал: если сломаю ногу, мне конец. Боялся, что тело не найдут, поэтому намеревался передвигаться любым путем, хоть ползком. В итоге получилось подняться, и я поплелся дальше. Впереди опять был просвет, а за ним песчаная дорога. Но куда она ведет? Обрадовался, увидев колдобину с водой. Сильно хотелось пить, во рту пересохло. Взял валявшуюся рядом пластиковую бутылку, отрезал горловину и напился вдоволь. Солнце было в зените.

Впереди было болото, поэтому вернулся обратно и увидел еще одно кукурузное поле. Сорвал два початка, выпил из них жидкость. Нарезал березовых веток, чтобы укрыться, и стал готовиться к ночлегу. Подумал, если здесь умру, то хотя бы тело найдут, когда придут урожай убирать. А ночью через поле пробегал огромный лось.

День четвертый

Утром было холодно, а я в одной рубашке. Прошел немного и увидел дом, баню, колодец. Хотел из него воды выпить, но нечем было зачерпнуть. По столбам понял, что рядом населенный пункт. Вскоре увидел автобусную остановку. Как потом оказалось, это была деревня в Чечерском районе.

На велосипеде проезжал мужчина лет пятидесяти. Остановил его и спросил, как хоть куда-нибудь попасть: в больницу, милицию. Рассказал, что заблудился, трое суток провел в лесу без еды и воды. На что незнакомец сказал: скоро подъедет автобус, и уехал, оставшись безучастным к моей ситуации.

У водителя я тоже попросил помощи, поведал, как очутился здесь. Но тот «действовал строго по протоколу» и спросил: «Дед, а деньги у тебя есть?» «Нет, — ответил я. — Но могу выслать или как-то еще передать». «Тогда выходи», — грубо сказал он. Я молча покинул пустой салон и пошел в сторону деревни.

Силы были на исходе, еле стоял на ногах, опираясь на палочку. Практически застыл на месте, как из одного дома вышла пожилая женщина. Она поинтересовалась, кто я и что здесь делаю. Сказала, в понедельник меня искали. С ее помощью остановили машину и меня довезли до районного подразделения МЧС в Нисимковичах Чечер­ского района. Его работники встретили меня очень радушно, угостили бутербродом, налили горячего чая, предложили отдохнуть, дали подушку. Так тепло стало на душе! За такое отношение ребятам огромное спасибо! А в полдесятого за мной приехали зять с племянником.





Увидела измученное лицо, впавшие глаза и расплакалась

Племянник Виктора Васильевича Валерий и его друзья вернулись к машине и, не увидев дедушку, начали его звать, сигналить. Зная, что старик плохо слышит, пошли его искать. Безрезультатно. В половине четвертого дня позвонили в милицию. Вскоре на уазике приехали сотрудники Ветковского райотдела милиции и представители МЧС. Искали Виктора Васильевича, разбившись на группы. Из Гомеля вечером привезли служебную собаку. По свитеру она взяла след, но через полтора километра вернулась к машине. В этот день прошли больше тридцати километров. Закончили прочесывание леса в половине первого ночи.

— В понедельник побывали в пятнадцати деревнях. Мой знакомый Владимир Кот предоставил квадроцикл, на котором объезжали лес, — вспоминает Валерий. — Быть один на один со своим горем тяжело, поэтому хотелось бы сказать огромное спасибо тем, кто все эти дни искал Виктора Васильевича: милиционерам, спасателям и моим друзьям Дмитрию и Юрию. Их искреннее желание помочь нашей семье давало веру в то, что поиски увенчаются успехом и все будет хорошо. Так и вышло.

Все эти дни дочь Виктора Васильевича Наталья тоже не находила себе места, молилась перед иконой, ходила в церковь. Она, ее муж и дочь практически не спали. Отчаяние овладело женщиной во вторник вечером, когда поиски в очередной раз не дали результата.

— Надежда увидеть его живым угасла, и началась паника, — вспоминает Наталья, вытирая слезы. — А когда отца привезли домой в Гомель, увидела его измученное лицо, впавшие глаза, испугалась и заплакала. Судя по виду, он и сам не верил, что его спасли. Даже принес в кармане початок кукурузы — «запас партизана». Видимо, за эти дни начала формироваться привычка выживать в экстремальных условиях.

Дома ему налили бульона, он переоделся и прилег отдохнуть. Затопили баню, пришли родственники — обнимали, плакали, радовались. В первый день «странник» мало что рассказывал, уже потом подробно описал свою четырехдневную эпопею. Спит до сих пор плохо: стоит закрыть глаза, как лес появляется.

Как сообщил официальный представитель УВД облисполкома Виталий Пристромов, с начала грибного сезона на Гомельщине в лесах потерялись 13 человек. Все они найдены.