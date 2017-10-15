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В Новобелице мужчина украл телефон из камеры хранения в магазине. Его разыскивает милиция

  • 15 октября 2017, 16:16
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12 октября в Гомеле в магазине «Черниговский» неизвестный мужчина лишил студентку сотового телефона: он украл мобильный из камеры хранения.

В числе подозреваемых — мужчина, который попал в объектив камеры видеонаблюдения.


Если вы узнали человека с фотографии, просьба сообщить информацию по телефонам +375 (232) 32-24-50 или 102.


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Места: Гомель (20521)

Метки: Криминал (8662)

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