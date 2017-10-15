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Октябрьский челлендж: ленты социальных сетей гомельчан пестрят осенними фотоснимками

  • 15 октября 2017, 14:28
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Неспешно подошла середина осени, и гомельчане стремятся по максимуму использовать возможность пополнить свои альбомы осенними фотографиями.

Кто-то закапывается в листьях, кто-то пытается в этих листьях найти своих детей, кто-то снимает домашних питомцев, а кто-то хочет успеть в последний вагон и фотографирует «Осень-2017», которая совсем скоро уступит свое место первому снегу.

Мы прошерстили аккаунты гомельчан и принесли вам порцию красочных фото. Наслаждайтесь!


gomel.today
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Места: Гомель (20521)

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