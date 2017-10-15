Октябрьский челлендж: ленты социальных сетей гомельчан пестрят осенними фотоснимками

Неспешно подошла середина осени, и гомельчане стремятся по максимуму использовать возможность пополнить свои альбомы осенними фотографиями.

Кто-то закапывается в листьях, кто-то пытается в этих листьях найти своих детей, кто-то снимает домашних питомцев, а кто-то хочет успеть в последний вагон и фотографирует «Осень-2017», которая совсем скоро уступит свое место первому снегу.

Мы прошерстили аккаунты гомельчан и принесли вам порцию красочных фото. Наслаждайтесь!