Экстремальный Непал: гомельчанин два месяца путешествовал по высокогорной стране

Проработав семь лет специалистом по продажам, он захотел кардинально изменить свою стабильную жизнь. Бросил работу и отправился в путешествие по Непалу.

— Многие считают это государство одним из самых слаборазвитых в мире, но, когда я провёл в гималайской стране два месяца, понял, что её «делает» не уровень экономического развития, а менталитет местных жителей, — делится мнением Александр Котовенко. — Я за всю жизнь столько не улыбался, как в этой далёкой стране. Даже представить не мог, что непальцы настолько открытые люди.

Однако первые впечатления были отнюдь не радужными.





И пыль, пыль, пыль...

До Непала Александр Котовенко добирался из Москвы на самолёте через ОАЭ. Шесть часов полёта с остановкой в эмирате Шарджа. Потом ещё четыре часа полёта до Непала.

— Когда я вышел из аэропорта в Катманду, то отправился пешком через город и испытал настоящий культурный шок, — делится впечатлениями собеседник. — Первая мысль была: куда я приехал? Меня окружала настоящая помойка. Причём это был не полигон бытовых отходов, где всё более или менее упорядочено, а хаотично разросшиеся груды мусора, которые источали при 40-градусной жаре отвратительнейший запах. По улицам сновали, по всей видимости, больные полулысые собаки с торчащими рёбрами, которые боялись людей. Коты тоже держались от всех в стороне. Впечатлил и вид тощей коровы, которая жевала пластиковые бутылки. И пыль, пыль, пыль... От которой не спасал даже платок. Проведёшь рукой по лицу — ладонь становится грязной. Бросались в глаза берега реки, укреплённые мешками с песком и пластиковыми бутылками. Эти мешки периодически рвались, и их содержимое оказывалось в водоёме.





Общую картину дополняли скрученные над головой огромные связки электропроводов и снующие скутеры.





— В этой стране, как мне показалось, Правил дорожного движения нет вообще, — замечает Александр. — Тем не менее, на дорогах все ведут себя предельно корректно. Иначе просто не выжить. Местная же полиция вооружена дробовиками, полуавтоматическими винтовками и бамбуковыми палками. Весь этот арсенал, как мне показалось, был направлен больше на устрашение, чем на реальное использование. Удивило и то, что за все два месяца меня никто не попытался ограбить, несмотря на то, что большинство населения Непала живёт бедно — на 1 доллар в день.





От долбата до долбата

— Первое, что я сделал, — это снял вдвоём со знакомым из Польши в Бактапуре (городе в долине Катманду) на месяц большую комнату с кухней и балконом за 35 долларов (70 за двоих), — рассказывает Александр. — Постепенно освоился в городе, наполненном уникальной древней архитектурой. Занимался даже волонтёрской деятельностью — просеивал песок, которым наполняли мешки. Из них потом складывали стены для школы. Дело в том, что после сильного землетрясения в 2015 году в городе было много разрушенных зданий.





Всё шло гладко. На жизнь в чужой стране у Александра была 1000 долларов и единственное, что его беспокоило какое-то время, — это боязнь из-за антисанитарии всяческих кишечных инфекций:

— Честно скажу, отравился за всё время в Непале только один раз рисовой лепёшкой, которую попробовал в индуистском храме. С водой же вообще проблем не было. Пил из водопроводного крана даже без кипячения. Так ни разу и не воспользовался привезённым с собой фильтром. Попробовал и местный чай из взбитого масла яка — очень калорийный. А ещё пил необычное молоко, напоминающее наш кефир, из которого получается отличнейший йогурт. Он, кстати, по своим свойствам схож с антибиотиком. За полтора доллара можно было угоститься в местной забегаловке макаронами с овощами, запив всё газированным напитком. Необычайно калорийным был красный рис, произрастающий в высокогорье. После него часов 10 не хотелось есть. А вот мяса в Непале практически не пробовал. Оно или было дорогое, или вообще отсутствовало в рационе местных жителей. Путешествуя же по севере-западу страны, питался в основном долбатом — национальным блюдом из риса, картошки и подливки с чечевицей. Если же не успевал на обед в придорожную «таверну» в горах, то в следующий раз кушал долбат поздно вечером. Это дико организовывало меня в пути. А из-за близости страны к экватору складывается впечатление, что солнце в 18.30 кто-то просто выключал. Быстрые сумерки, после которых наступала абсолютная тьма. Без фонаря идти дальше было невозможно.





Эффект плацебо

— Всего в одиночном походе в гористой местности я провёл 15 дней, — рассказывает путешественник. — Прошёл около 80 километров по шоссе Карнали, которое из-за частых оползней входит в десятку самых опасных в мире. Останавливался в деревнях на два-три дня, чтобы познакомиться с жизнью местного населения. Не скажу, что попал в средневековье, но что-то подобное почувствовал. Для непальцев, многие из которых никогда не покидали пределы своей деревни, я становился своеобразным «телевизором» — источником положительных эмоций. За несколько минут вокруг меня собиралась чуть ли не вся деревня. Общался с местными на смеси английских и непальских слов. В какой-то момент пришлось стать даже лекарем, когда пытался избавить одну женщину от псориаза кремом от ожогов, а другую этим же способом — от пореза. Люди настолько мне верили, что срабатывал эффект плацебо — «пациентам» действительно становилось лучше.





Большинство женщин в деревнях, по наблюдениям Александра, настолько патриархально воспитаны, что зачастую даже не отвечают на приветствие:

— Интересно, что чем беднее родители, тем красивее у них дочь. Большие карие глаза, смуглая кожа, стройная фигура. Но, к сожалению, эта красота быстро проходит. Из-за тяжёлых условий жизни, ранних браков в 13 лет, отсутствия медицинской помощи женщины в Непале к 45 годам становятся похожи на 70-летних бабушек. И я нисколько не преувеличиваю.





Электричества и интернета в деревнях не было, а всю энергию для зарядки мобильных телефонов люди получают с помощью солнечных батарей, установленных на ветхих лачугах. Оставаясь там на ночлег, гомельскому путешественнику приходилось наглухо застёгивать спальный мешок из-за бегающих мышей.





— Интересным оказалось моё пребывание в деревне, где люди занимались, как я это назвал, «тапкобоем», — вспоминает собеседник. — Все от мала до велика дробили горную породу на щебень. Для этого они прорезали отверстие в резиновом сланце, вкручивали в него камень, по которому били молотком. Зачем дробилка, если можно озадачить работой целую деревню? За такой труд человек получал один доллар в день. Причём сланец носили в специальном инкрустированном камнями чехле и передавали чуть ли не по наследству.





Встретилась на пути Александра и оловянная гора, от которой местные жители откалывали куски и переплавляли их в сковородки, кастрюли и статуэтки различных божеств.

Спас кипяток

Последние 250 километров пути Александр прошёл вместе со знакомым непальцем Анкитом:

— Во время этого похода предстояло подняться на высоту 5115 метров. На 4000 метров под сильным ветром нас накрыл сильнейший град с ливнем. Вдобавок пришлось преодолевать две горные реки с 15-килограммовым рюкзаком за плечами. Оступиться было равносильно гибели. Если выплывешь, то наверняка дашь дуба от того, что замёрзнешь. И вот, абсолютно промокшие, мы стали искать, где бы укрыться. В голове была только одна мысль: «Где пастушья пещера, где пещера?..» Чувствовали, что наступает переохлаждение. И если бы не моя одноместная палатка, наверняка я бы с тех гор не вернулся. Разложив её, запалил газовую горелку. Мы вскипятили воду и стали её пить, чтобы как-то согреться. Еды у нас не было — последнее, сильно крошащееся непальское печенье давно съели. Чуть отогревшись, легли спать. Ощутил я на высоте и сильное кислородное голодание. С чем его можно сравнить? Представьте, что вы дышите воздухом из маленького полиэтиленового пакета. Вроде кислород есть, но его так мало. И как бы ты не подпрыгнул, всё равно больше не получишь. Поэтому чтобы двигаться, приходилось идти очень медленно, считать каждый шаг и останавливаться, чтобы померять пульс.





Из конечной точки пути Александр Котовенко летел до Непалганжа на самолёте. Причём для того чтобы купить билет, пришлось дать 170 долларов местному жителю, представившемуся работником авиакомпании, и поверить ему на слово, что на следующее утро тебе придёт смс с подтверждением кода бронирования. Всё так и произошло. Но из-за нелётной погоды пришлось ждать ещё два дня прежде, чем отправиться на самолёте на «большую землю».

— Мне очень повезло: выжил в этом, как я его назвал, диком Диснейленде, — подытоживает Александр. — К тому же во время похода получил хороший духовный опыт, переосмыслил жизнь, набрался бодрости и целеустремлённости. Произошла какая-то перезагрузка сознания и моих желаний. Несмотря на все трудности, я бы назвал пребывание в Непале самым лучшим отдыхом за всю свою жизнь.