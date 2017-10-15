Фотофакт: утром неизвестный бил стекла в автомобилях, пострадало три машины

Сегодня утром автолюбители с улицы 8-ая Иногородняя столкнулись с проблемой — в округе появился хулиган, бьющий стекла в машинах.

По словам нашего читателя Владимира, все происходило ранним утром, примерно в четыре часа. Одной разбитой машины злоумышленнику показалось мало, поэтому он обратил свою энергию и на другие автомобили. «Жертвами» преступника стали два «Фольксвагена» и «Хонда Цивик».

Подозреваемый не задержан. Что стало причиной агрессивного поведения и почему выбор пал именно на эти машины, еще предстоит выяснить.













Фото — Владимир Громов