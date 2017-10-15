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Фотофакт: утром неизвестный бил стекла в автомобилях, пострадало три машины

  • 15 октября 2017, 13:22
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Сегодня утром автолюбители с улицы 8-ая Иногородняя столкнулись с проблемой — в округе появился хулиган, бьющий стекла в машинах.

По словам нашего читателя Владимира, все происходило ранним утром, примерно в четыре часа. Одной разбитой машины злоумышленнику показалось мало, поэтому он обратил свою энергию и на другие автомобили. «Жертвами» преступника стали два «Фольксвагена» и «Хонда Цивик».

Подозреваемый не задержан. Что стало причиной агрессивного поведения и почему выбор пал именно на эти машины, еще предстоит выяснить.




Фото — Владимир Громов


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