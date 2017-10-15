Гомельчанина, который перевозил через границу взрывчатые вещества, осудили на три года, автомобиль конфисковали

За незаконные действия в отношении взрывчатых веществ, части огнестрельного оружия и перемещение их через границу осужден 48-летний неработающий гомельчанин.

Как сообщил БелаПАН старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Геннадий Бурый, 7 апреля 2016 года на автомобиле «Фольксваген Транспортер» мужчина следовал из Франции через пункт таможенного оформления «Варшавский мост». В ходе таможенного досмотра у него в машине было обнаружено и изъято 99,67 граммов пороха, который является метательным взрывчатым веществом, и рукоятка с ударно-спусковым механизмом к пистолету «Деррингер», относящегося к огнестрельному нарезному оружию.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Гомельчанин, имеющий вид на жительство в Германии, скрылся и был объявлен в международный розыск. Его обнаружили в Германии и экстрадировали в Беларусь. 1 февраля 2017 года мужчина был заключен под стражу.

30 августа суд Московского района Бреста признал его виновным в незаконном хранении, перевозке взрывчатых веществ и составных частей огнестрельного оружия (по ч. 2 ст. 295 УК), их незаконном перемещении через таможенную границу (по ч.1 ст. 333-1 УК) и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

По приговору суда «Фольксваген Транспортер» конфискован в доход государства как средство совершения преступления.Обвиняемый обжаловал приговор, просил прекратить производство по делу и применить к нему административный штраф.

13 октября судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения. Он вступил в законную силу.