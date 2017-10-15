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«Не воруй! Сильно пожалеешь!» Кто положил глаз на семечки из кормушек? (фото)

  • 15 октября 2017, 09:05
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В Гомеле в сквере им. Т. Шевченко, который находится рядом с кинотеатром «Октябрь», жители нашего города обнаружили довольно необычное объявление: «Не воруй! Поймаем, сильно пожалеешь!»



Кто положил глаз на кормушки для белок, так и остается загадкой, однако подобные «предупреждения» появляются не впервые.

Так, например, в прошлом году на этих же деревьях наши читатели обнаружили сообщение: «Дети! Не кушайте с кормушек семечки, так как лазают своими клювами и когтями туда вороны, которые питаются дохлятиной и несут заразу!»


По-видимому, младшее поколение не испугалось «заразы», поэтому любители братьев наших меньших решили действовать более жестко и перешли к угрозам: «Поймаем, сильно пожалеешь!»


gomel.today
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