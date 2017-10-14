Окнаград 13/09 - 19/09 09/10 - 15/10:

Соревнования по мотомногоборью среди мотоклубов «Мото-баттл» прошли в Гомеле

  • 14 октября 2017, 15:11
  • 653
  • 0































Сергей Колоцей, Гомельская правда
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (20513)

Метки: Спорт (3849), Афиша (1653)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 13/10 (12:00) - 15/10:

Самое читаемое