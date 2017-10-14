Соревнования по мотомногоборью среди мотоклубов «Мото-баттл» прошли в Гомеле

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5564 Прапорщик погибшего солдата: «Я не задержан. Был в отпуске, ничего не знаю» В сообщениях СМИ начала появилась информация о том, что прапорщик и сержанты Коржича задержаны, но эта информация не совсем точная: на гауптвахте находятся два сержанта, ...