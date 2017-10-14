«Ребята воюют за путинские деньги, а ФСБ их прикрывает». Как действует «ЧВК Вагнера», к которой принадлежал белорус Ярошевич

Belsat.eu рассказывает, где конкретно и при каких обстоятельствах погиб белорус Алексей Ярошевич, а также объясняет, как работает секретная группировка российских наемников.

Сегодня есть основания утверждать: 42-летний гомельчанин Алексей Ярошевич погиб в Сирии, где воевал в составе российской частной компании под командованием бывшего подполковника спецназа ГРУ Дмитрия Уткина, позывной «Вагнер» (далее — «ЧВК Вагнера»).

19 сентября — в день смерти Ярошевича — главный информационный портал «Исламского государства» Amaq Agency разместил фото четырех убитых мужчин с короткой подписью «Россияне, не похожие на кадровых, наемники».

Позже в ряде сообществ в социальных сетях распространили ту же фотографию, называя человека на фото Алексеем Ярошевичем. В редакции belsat.eu есть фото без ретуши, на котором хорошо видно характерную форму носа и бровей убитого. Сравнив с фото Алексея, сделанным при жизни, мы увидели, что черты лица очень похожи.





Переход через Евфрат и штурмовики, о которых молчит Минобороны

По сводкам Минобороны России, 19 сентября ситуация выглядела следующим образом: армия Асада при поддержке российских советников и авиации ВКС РФ форсировала реку Евфрат и продвинулась в населенный пункт Дайр эз-Заур.

Близкий к сирийским властям ресурс Al-Masdar сообщал, что операцию проводили «Охотники на ИГиЛ» или «ISIS Hunters» — якобы элитное подразделение асадовской армии. Как выяснила волонтерская организация Conflict Intelligence Team и телеканал РБК, обучением «охотников» занимались русские из «ЧВК Вагнера».

В тот же день вооруженная группа пытается прорваться дальше на восток от Дейр-эз-Заура, на территорию, подконтрольную боевикам ИГ. Это отражено на карте, которая обнавляется в режиме онлайн и аккумулирует твиты со всего интернета.





Естественно, никаких российских штурмовых бригад там, по официальной версии Минобороны, быть не могло. Но как раз между городом Хушем, занятым асадовцами и поселением Ат-Табия, которое контролируют джихадисты, днем 19 сентября при попытке прорыва были ликвидированы четверо бойцов славянской внешности, среди которых оказался и белорус.

У них на шее — отличительные личные жетоны. Обычно на жетоне кадрового военнослужащего есть номер из шести цифр и надпись «Вооруженные силы России». Но на металлических пластинках у убитых не указана принадлежность к стране, а только буква «М» и четыре цифры.

В начале октября Служба безопасности Украины обнародовала собранные разведкой данные относительно «ЧВК Вагнера»: у всех бойцов структуры, включая руководство, жетоны выглядят именно таким образом.

Эти факты почти не оставляют сомнения: Алексей Ярошевич был «солдатом удачи» «Вагнера».





В этом тоже не сомневается Бондо Доровских — известный российский предприниматель, который в 2014 году под влиянием пропаганды поехал воевать против Украины, но разочаровался и потом неоднократно выступал с публичной критикой российских властей.

«Я Ярошевича не знал, но могу точно сказать: если он погиб в Сирии, то это вагнеровец. В Сирии нет других российских ЧВК», — отметил в разговоре с belsat.eu Доровских, у которого со времен Донбасса осталось много знакомых среди вагнеровцев.

По словам Доровских, у «Вагнера» воюют не только россияне, но и украинцы с белорусами. Причем белорусы отличились в ЧВК как «хорошие специалисты».

«ЧВК Вагнера» действует с 2014 года. Спецслужбы Украины утверждают, что вагнеровцы причастны к уничтожению украинского самолета Ил-76 на Донбассе, участвовали в штурме Луганского аэропорта и боях за Дебальцево. В Сирии вагнеровцы отличились при штурме Пальмиры в марте 2016 года и ряде других операций. По информации СМИ, минимальная ставка для рядового в «ЧВК Вагнера» — около 250 тыс. рублей (более $4300), но с разными бонусами эта цифра может достигать 450 тыс (более $7800). Отдельно предусмотрены выплаты раненым и родственникам убитых.





«Основная причина — деньги». Путь типичного «вагнеровца»

Антон Борисенко из Владивостока прошел срочную службу в морском спецназе. В 2015 году поехал на тренировочную базу «Вагнера» в Молькино Краснодарского края и через три месяца его отправили на Донбасс, в Пески, где тогда происходили наиболее ожесточенные бои.

«После заключения контракта, копию мне не дали, и никому не выдавали на руки. Все видели их в течение 15 минут, пока подписывали. Руководство и те, кто выше, в лицо и по фамилиям нас не знали. Но нам было известно, что "Вагнера" с Генштаба греют и курируют», — рассказал Борисенко корреспонденту belsat.eu.

На вопрос, что мотивировало 26-летнего парня пойти в наемники, тот отвечает: «Основная причина — деньги».

Он утверждает, что за штурм Песок получил 280 тысяч российских рублей ($4850). После окончания активной фазы войны на Донбассе, «вагнеровцы» направились в Сирию.

«Бойцов в ЧВК около 1500. Есть и в Дамаске, и в Хаме, и в Латакии, и в Алеппо. Все разбросаны по ротам. Командир моего взвода погиб при штурме Пальмиры, оторвало ногу, поэтому меня перевели на его должность», — говорит Борисенко.

Оценки количества наемников отличаются. По информации российской «Новой газеты» сейчас в «ЧВК Вагнера» входит несколько тысяч человек, подразделение включает в себя артдивизион и танковую роту. Служба безопасности Украины утверждает, что в общей сложности количество «ЧВК Вагнера» достигает 5 тыс. человек.

Орден от Путина — посмертно

Опыт участия в войне на Донбассе имеет значительная часть сегодняшних бойцов «Вагнера». После того, как активная фаза военных действий на юго-востоке Украины завершилась, боевиков переориентировали на защиту режима Башара Асада в Сирии. В Сирию после Донбасса поехал и россиянин Алексей Савко (позывной «Мемфис»).





«Мы познакомились, когда набирались на донбасскую войну, — рассказывает belsat.eu его товарищ Святослав Голиков, — Нет большой тайны в том, что значительная часть добровольческих батальонов формировалась в Ростовской области фактически в виде "частных военных компаний" (то есть подразделений российских наемников — прим. ред.). В одном из таких — батальоне "Степь" — в июне 2014 года мы с "Мемфисом" и познакомились».

После лета 2014-го «Мемфис» еще несколько раз заходил на территорию Украины в составе различных российских подразделений, а осенью 2015 года отправился в Сирию в составе «ЧВК Вагнера».





«Я точно не знаю, как он оказался в "Вагнере", — рассказывает Голиков, — Но после того, как мы уже попали в эту систему сбора добровольцев по линии ЧВК летом 2014-го, какие-то завязки у ребят были — выйти на нужных людей не было проблемой».

Голиков рассказывает, что зарплата бойцов у «Вагнера» в Сирии была примерно в два раза выше, чем у российских наемников на Донбассе.

«Ничего плохого в этом нет: в армии офицеры и контрактники также получают надбавки за участие в боях. А тут фактически — неофициальное подразделение вооруженных сил России, которое выполняет опасные задачи. Но Леша не был из тех, кто тупо пошел за деньги. Если родина платит за выполнение задачи — это здорово. Но это не главный фактор. Просто эта работа его захватила», — рассказывает Голиков.

В марте 2016 года «ЧВК Вагнера» участвовала в штурме Пальмиры, и во время этих боев 28-летний «Мемфис» был убит. Посмертно Путин наградил его и еще ряд вагнеровцев орденом Мужества.





«Я отказался, потому что набирали мясо»

Бойцы «ЧВК Вагнера» обычно не раздают интервью и не позируют в социальных сетях с оружием. Полная секретность отдельно оговаривается и прописывается в контракте при приеме в компанию.

Россиянин Павел Ш. ранее воевал на Донбассе на стороне сепаратистов, а весной 2017 года находился в Молькино, но в отличии от других о базе вагнеровцев говорить может — в последний момент контракт он подписывать отказался. О том, как выглядит база наемников он согласился рассказать belsat.eu.

База «ЧВК Вагнера» расположена в Молькино на территории 10-й отдельной бригады специального назначения ГРУ. Чтобы попасть к «Вагнеру» потенциальный наемник должен пройти несколько КПП, причем случайному человеку туда попасть невозможно — только через личные знакомства и предварительные договоренности.

«В Молькино ни в коем случае нельзя говорить, что едешь в "ЧВК Вагнера" — между своими их так никто не называет. На КПП ты говоришь, что ты в "компанию". Они вызывают специального человека, тот спрашивает, откуда узнал о "компании", проверяет документы. Если все нормально, то ты проходишь дальше. Когда проходишь все КПП — видишь мужиков, которые сильно отличаются от обычных военных, у них их форма и машины песочного цвета, все с бородами», — рассказывает Павел.

Офицерские звания в ЧВК не упоминаются. Есть только группы и командиры групп. Вагнеровцы обращаются друг к другу по позывным, имена называть не принято даже при разговоре рядовых между собой (чаще всего имена просто не знают). Дополнительные расспросы не приветствуются, вызывают подозрение.





Требования к потенциальным наемникам достаточно просты: заграничный паспорт на руках, отсутствие задолженностей (кредиты, штрафы и т.д.) и хорошая физическая форма. Желательно также иметь опыт боевых действий — ветеранов Донбасса, например, берут по упрощенной программе.

«Если контракт подписал, то пути назад нет. А если ты подписал, а потом понял, что это не твое, то можешь просто не вернуться, как нам сказали. Я так понял, что просто в спину стреляют», — рассказывает Павел.

Сам Павел хотел попасть в «ЧВК Вагнера» в качестве снайпера, но в Молькино набирали только бойцов штурмовых бригад.

«Я отказался подписывать контракт, потому что там просто набирали мясо. У штурмовиков 70% потерь — это нормально. У вагнеровцев в конце 2016 — начале 2017 года в Сирии погибло около 300 человек. Из-за больших потерь в ЧВК подняли оплату — с 250 тысяч до 350 тысяч рублей (около $6000)», — говорит Павел.

По словам Павла, вагнеровцы в декабре 2016 года принимали участие в штурме Алеппо совместно с войсками Башара Асада.





«ЧВК Вагнера» нужно, чтобы скрыть российские потери и официально не участвовать в наземных операциях. Ребята воюют за путинские деньги, ФСБ их прикрывает. Насколько я знаю — у всех параллельно есть свидетельства российских военных. Ответственность они понесут только, если в России власть сменится. А пока многие в России мечтают туда попасть — там платят реальные деньги. Я знаю ребят, которые повоевали в «Вагнере» и сейчас очень неплохо себя чувствуют: в России кризис, а у них дорогая машина и по 2–3 квартиры», — объясняет Павел.

На пути к легализации

Стоит отметить, что еще 29 декабря 2016 года Владимир Путин подписал закон о краткосрочных военных контрактах (до 1 года), который может быть заключен, в частности, в целях «пресечения международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации». Эксперты оценили этот закон как шаг к легализации «ЧВК Вагнера». Одновременно Дмитрий Уткин («Вагнер») был замечен на приеме в Кремле, позже появилось его фото вместе с Путиным.





Но пока «ЧВК Вагнера» остается вне закона. По данным российских СМИ, в высшем российском военном руководстве сейчас идет борьба между сторонниками и противниками легализации «ЧВК Вагнера».