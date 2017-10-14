Гомельский историк рассказал о мифах вокруг Паскевичей и Румянцевых

Юрий Глушаков в ролике канала «Krajavid» рассказывает о мифах вокруг дворянских фамилий и о их нездоровом культе.

В последнее время в Гомеле наблюдается настоящий культ Румянцевых и Паскевичей, чья судьба тесно связана с историей города. Благородные аристократы, доблестные военачальники и умелые властители города над Сожем — таких эпитетов их удостаивает официальная историография.

Насколько безупречными и разумными были их дела и вклад в развитие Гомеля? Какие стороны их деятельности обычно замалчивают? О мифах и стереотипах про два главных семейства в истории Гомеля рассказывает историк Юрий Глушаков.