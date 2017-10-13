Гомельчанин получил повестку, но не явился в военкомат. Следственный комитет объявил уклониста в розыск
- 13 октября 2017, 16:20
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Люди в материале: Антон Полянин (1)
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