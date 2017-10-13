Гомельчанин получил повестку, но не явился в военкомат. Следственный комитет объявил уклониста в розыск

19-летний молодой человек подлежал призыву на срочную службу во время весеннего призыва этого года.

30 ноября 2016 года Антон Полянин расписался в повестке, согласно которой должен был в 17 февраля в 8.30 явиться в Гомельский городской военный комиссариат. Но в назначенный день на медкомиссию парень не пришел. И вплоть до 31 мая так и не переступил порог военкомата.

Ввиду того, что молодой человек был ознакомлен с положениями о мероприятиях призыва и не явился без уважительной причины в военкомат, 7 августа Антон Полянин привлечен к уголовной ответственности и объявлен в розыск. В данный момент парень скрывается от органов следствия. Зарегистрирован уклонист в Гомеле по улице 5-я Линейная, дом 3.

Если кому-то из граждан известно о местонахождении молодого человека, просьба предоставить информацию во второе следственное отделение Гомельского городского отдела СК по телефону (80232) 60-73-83 или позвонить в милиции по номеру 102.

Напоминаем: в соответствии со статьей 435 Уголовного кодекса Беларуси, за уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу грозит штраф, или арест до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

Уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу, совершенное путем умышленного причинения себе телесного повреждения, либо симуляции заболевания, либо подлога документов или иного обмана, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.