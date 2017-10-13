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Продление маршрутного такси № 3 до остановки «Медгородок»

  • 13 октября 2017, 11:13
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Теперь «тройка» едет до «Медгородка».

В начале октября 2017 года трасса маршрутных такси № 3 «Завод "Ратон" — Солнечная» продлена от «Солнечной» по улицам Давыдовской и Медицинской до остановки «Медгородок».


Транспорт в Гомеле
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Места: Гомель (20510)

Метки: Авто (4495)

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