Гомельчанина осудили за разжигание межнациональной розни и порнографию

Гомельский областной суд 12 октября огласил приговор в отношении местного 21-летнего жителя.

Молодого человека обвиняли сразу по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе хранении с целью распространения с использованием интернета порнографических материалов (статья 343), умышленных действиях, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности (ст. 130) и заранее не обещанные приобретение, хранение или сбыт материальных ценностей, добытых преступным путем при отсутствии признаков легализации (ст. 236). Слушание дела проходило в закрытом режиме, пишет БелаПАН.

По статье 130 УК молодой человек был приговорен к году лишения свободы, за порнографию — к двум годам лишения свободы, за хранение ворованного кошелька — к двум месяцам ареста.

По совокупности суд приговорил обвиняемого к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на один год. Это значит, что при отсутствии нарушений закона в течение года парень не будет отбывать наказание в колонии.

Обвиняемый Алексей в комментарии БелаПАН признал приговор справедливым, а совершенные им преступления расценил как глупость. К примеру, статья 130 УК касалась видео, которое молодой человек три года назад сохранил себе на страницу в социальной сети ВКонтакте. По словам молодого человека, вскоре он забыл о видео. На ролике, по словам Алексея, были запечатлены некие люди в масках, которые выжигали бензином свастику и «демонстрировали свое превосходство над людьми другой расы, по-моему, неславянской внешности, выходцев с Кавказа».

Также на странице в соцсети он хранил видео с элементами порнографии. Видео парень уже удалил, как и свой аккаунт, и, по его словам, не собирается в ближайшее время пользоваться социальными сетями.

Чужой кошелек, по словам обвиняемого, он получил от третьего лица и вскоре выбросил.