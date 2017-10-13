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Погода в Гомеле на выходные: пасмурно и небольшие дожди

  • 13 октября 2017, 10:07
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Солнце будет появляться редко.

Любителям устраивать фотосессии в опавших листьях придётся дождаться хорошей погоды. В субботу в Гомеле температура воздуха будет около +8°С, в воскресенье потеплеет до +14°С. Прогнозируются несильные дожди, ветер до 15 м/с.


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Места: Гомель (20510)

Метки: Погода (1686)

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