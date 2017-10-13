«Гомсельмашу» выписали новую порцию господдержки

График возврата бюджетных займов для предприятий холдинга «Гомсельмаш» увеличился на семь лет. Раньше он был с 2019 до 2022 год, сейчас — по 2029 год. Данная мера закреплена в указе № 372 от 10 октября. Документ принят в целях стабилизации финансового состояния организаций холдинга «Гомсельмаш».

Участникам холдинга по 31 декабря 2020 года будет предоставлена отсрочка погашения начисленных и не уплаченных до этой даты процентов за пользование бюджетными займами и рассрочка их погашения с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2029 г. ежемесячно по графику, согласованному с Министерством финансов, говорится в указе.

Холдингу разрешили списывать курсовые разницы на доходы (расходы) по финансовой деятельности и внереализационные доходы (расходы), учитываемые при налогообложении, не позднее 31 декабря 2025 года.

Из-под опеки «Гомсельмаша» выведут сельскохозяйственный комплекс «Юбилейный».

Ряду местных Советов депутатов рекомендовано не увеличивать для организаций холдинга с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. ставки налога на недвижимость и земельного налога.

Напомним, летом 2015 года холдинг «Гомсельмаш» указом президента № 281 получил господдержку в виде бюджетных ссуд на 425,8 млн долларов. Гасить долги холдинг должен был начать с 1 июля 2016 года. Указом президента № 337 от 12 сентября 2016 года срок начала возврата займов перенесен на 2019 год. Сейчас «Гомсельмаш» получил рассрочку на еще больший период.

В состав холдинга, помимо непосредственно «Гомсельмаша», входят «Гомельский завод литья и нормалей» и «Лидагропроммаш».