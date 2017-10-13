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«А ты записался добровольцем?» В Гомеле открылась выставка советских плакатов

  • 13 октября 2017, 09:39
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Экспозиция «Плакаты советской эпохи» является частью выставочного проекта «Революция. 100 лет» во дворце Румянцевых и Паскевичей, который посвящен годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.


На выставке представлены плакаты из музейного собрания гомельского дворцово-паркового ансамбля. Коллекция советских плакатов охватывает период с 1920-х до конца 1980-х годов. Среди агитационных картин есть работы, авторами которых были Виктор Дени, один из основоположников советского политического плаката, и Нина Ватолина, широко известная плакатом «Не болтай!».



Для посещения выставка открыта с 13 октября. Ее стоимость входит в цену входного билета при осмотре экспозиции первого этажа центральной части дворца и башни.









Иван Яриванович, TUT.BY
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Места: Гомель (20510)

Метки: Афиша (1652)

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