«А ты записался добровольцем?» В Гомеле открылась выставка советских плакатов

Экспозиция «Плакаты советской эпохи» является частью выставочного проекта «Революция. 100 лет» во дворце Румянцевых и Паскевичей, который посвящен годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.





На выставке представлены плакаты из музейного собрания гомельского дворцово-паркового ансамбля. Коллекция советских плакатов охватывает период с 1920-х до конца 1980-х годов. Среди агитационных картин есть работы, авторами которых были Виктор Дени, один из основоположников советского политического плаката, и Нина Ватолина, широко известная плакатом «Не болтай!».









Для посещения выставка открыта с 13 октября. Ее стоимость входит в цену входного билета при осмотре экспозиции первого этажа центральной части дворца и башни.



























