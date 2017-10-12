С 23 по 25 октября в Гомеле пройдут Дни немецкого кино

В юбилейный год возобновления белорусско-германских дипломатических отношений Посольство Федеративной Республики Германия совместно с КУП «Гомелькиновидеопрокат» и КУП «Кинотавр» приглашают посетить Дни немецкого кино.

Недели Германии проходят в Беларуси уже в 14-й раз. В этом году в кинотеатре «Мир» зрителям будут предложены три художественных фильма в оригинале на немецком языке с русскими субтитрами.

Откроет Дни немецкого кино 23 октября политический детектив «Жизнь других», который расскажет о тотальном контроле над культурной жизнью Восточного Берлина агентами министерства государственной безопасности ГДР (Штази).

24 октября к показу запланирована комедия «Зачетный препод», а завершит показ 25 октября семейная драма «Восточный ветер».

23 октября начало в 17.00, 24 и 25 октября — в 17.30. Вход свободный.