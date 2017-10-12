В Добруше вор-рецидивист украл у пенсионерки сумку, в которой женщина хранила более 4 тысяч рублей
- 12 октября 2017, 15:27
- 417
- 0
Татьяна Заворотная, Гомельская правда
«А девочка созрела». Ксения Ситник радует поклонников взрослыми фото
Друзья погибшего в Печах военнослужащего: Это не суицид, ему точно помогли
«Её страшно избили, все лицо было разбито». В Минске убили 21-летнюю студентку из Гомельской области
Задержанный за убийство 21-летней уроженки Гомельской области в Минске рассказал подробности преступления
«Это просто не мой год». Как мать с дочкой из Гомеля живут на 240 рублей в месяц и не жалуются
«Выходи, падла». Вскрываются страшные подробности самоубийства солдата и ситуации в Печах вообще
«Ушел как воин — в бою». Что известно о погибшем в Сирии гомельчанине Алексее Ярошевиче
Самое обсуждаемое
«Ушел как воин — в бою». Что известно о погибшем в Сирии гомельчанине Алексее Ярошевиче
Волонтеры бьют тревогу: в Гомеле неизвестные кормят собак отравленным мясом
«Пентагон», «Бродвей», «Мутнае вока» и «Камуна-сила»: уличные названия пивнушек, домов и районов Гомеля
«Ночные волки» простились с погибшим в Сирии гомельчанином
Сегодня в Гомеле начнут включать отопление
«Выходи, падла». Вскрываются страшные подробности самоубийства солдата и ситуации в Печах вообще
Фотофакт: в Гомеле такси «Магнит» врезалось в столб, пострадали три пассажира, один из них в реанимации (обновлено)