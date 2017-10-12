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В Добруше вор-рецидивист украл у пенсионерки сумку, в которой женщина хранила более 4 тысяч рублей

  • 12 октября 2017, 15:27
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85-летняя добрушанка возвращалась днем из магазина. В подъезде своего дома она столкнулась с незнакомцем, который внезапно вырвал из ее рук сумку и скрылся. Наживой грабителя стали не только продукты питания, но и более двух тысяч долларов в эквиваленте.

Недолго думая, мужчина вызвал такси и поехал в Гомель, где купил 100 долларов, новый сотовый телефон. А к вечеру вернулся в родной Добруш. Там его и задержали правоохранители.

Как оказалось, преступник ранее уже был судим, а в подъезде пенсионерки оказался случайно. К слову, крупную сумму денег женщина носила с собой, потому что никому не доверяла и предпочитала держать все сбережения при себе. Для денег она специально изготовила тряпичный кошелечек, который вшила в подкладку сумки.

Как рассказал официальный представитель УВД облисполкома Виталий Пристромов, в отношении неработающего добрушанина возбуждено уголовное дело. Деньги, которые не успел потратить грабитель, изъяты.


Татьяна Заворотная, Гомельская правда
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