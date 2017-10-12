Впервые в гомельском вузе появился общественный Wi-Fi

Бесплатный доступ к интернету в этом учебном году получили студенты и преподаватели Белорусского торгово-экономического университета потребкооперации в Гомеле. Здесь заработал общественный Wi-Fi. Такой проект в вузе региона реализован впервые. Сеть Wi-Fi по заказу университета развернула компания МТС.

В сентябре технологию активно тестировали, работы завершились и теперь в вузе могут комфортно пользоваться бесплатным интернетом. За минувший месяц общественным Wi-Fi воспользовались более 1500 человек — и это только начало. Всего в университете обучается около 5 тысяч студентов разных специальностей — интернет в учебном процессе постоянно нужен каждому из ребят.

«Благодаря общественному Wi-Fi каждый студент университета может в любой момент времени из любой аудитории учебного корпуса получить доступ к электронным образовательным ресурсам БТЭУ. Реализация данного проекта стала возможна благодаря тесному взаимодействию бизнеса и образования в рамках международного чемпионата "Молодежь и предпринимательство", который ежегодно проходит в вузе. Во время него и возникла такая идея. Общественный Wi-Fi от компании МТС позволяет полноценно реализовывать инновационные образовательные технологии, активно внедряемые в БТЭУ», — отметил проректор по научной работе Белорусского торгово-экономического университета потребкооперации Андрей Бобович.

«Мы давно и плодотворно сотрудничаем с университетом — несколько лет назад мы обеспечили студентов и преподавателей вуза доступом к интернету через оптоволоконную сеть, — рассказывает директор Гомельского областного филиала компании МТС Андрей Злотников. — Сейчас это Wi-Fi, который позволяет одновременно выйти в интернет большому количеству человек и добавляет студентам мобильности — то, что сегодня так ценно. Для компании — это не первый подобный проект, МТС организовал общественный Wi-Fi для ряда медцентров и банков, АЗС, кафе и гостиниц, один из масштабных проектов также общественный Wi-Fi на ж/д вокзалах страны».

Бесплатно подключиться к университетскому Wi-Fi довольно просто. Для начала нужно выбрать беспроводную сеть Wifibteu в настройках телефона, а в специальное поле ввести номер мобильного, на который придет SMS с кодом доступа. Подробную инструкцию можно найти на сайте университета. Wi-Fi от МТС доступен абонентам всех белорусских операторов.