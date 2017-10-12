«Мафия ткачей наносит удар». Разоблачительный сюжет видеоблогеров об ателье VASELMASHE перерос в настоящие разборки

Разоблачительный сюжет про швейное ателье, не выполнившее заказ детской танцевальной студии и не возвращающее деньги, перерос в настоящие разборки. В ход пошли встречные заявления, обращения в милицейскую Службу собственной безопасности, новые подробности о деятельности предпринимателей и воззвания к министру внутренних дел Игорю Шуневичу.

Напомним предысторию вопроса. Видеоблогеры из проекта «Роторная жатка» недавно опубликовали видеоролик, где подробно освещают сюжет противоречий, возникших между детской танцевальной студией SLAM и шейным ателье VASELMASHE. Некоторое время назад, специально к премьере, была заказана партия детских танцевальных костюмов. Однако исполнитель не просто не выполнил заказ в срок, чем фактически сорвал детям выступление, но и отказался возвращать деньги.

Студия SLAM выиграла у VASELMASHE судебное дело, однако исполнять решение суда хозяева ателье не собираются. Воз, что называется, и ныне там — сумму в 1600 белорусских рублей, полученную в качестве предоплаты, никто не возвращает. Судебные исполнители посещают хозяйку ателье по месту регистрации в городе Речица, в то время как фактически она находится и работает в Гомеле.

Гомельские видеоблогеры посетили скандальное ателье, где им удалось пообщаться с неким Василием Дрожжой, который, судя по видео, явно путался в том, по какому праву он здесь находится и какие функции выполняет. Мужчина отказывался выдавать жалобную книгу, однако все же сделал это после приезда наряда милиции. Блогеры обратились с заявлением по данному факту, поскольку, согласно действующему законодательству, книга жалоб должна выдаваться по первому требованию. Судя по тому, что говорили молодые люди в ролике, таким образом они рассчитывали привлечь внимание соответствующих органов к этому бизнесу, в расчете на то, что он попадет под проверки и будет вынужден привести свои дела в порядок.

Однако не тут-то было. С этого самого момента начинаются почти что детективные разборки, а злоключения начинаются у самих активистов.

Первое, с чем пришлось столкнуться детским заступникам — равнодушие правоохранительных органов к тому, что жалобную книгу, вопреки законодательству, им никто по первому требованию не выдал. В ответе на жалобу Виктора Рубцова за подписью милицейского начальника отдела В. А. Мелешко говорится, что в возбуждении административного дела отказано на основании того, что В. Дрожжа в ателье VASELMASHE не работает. Возможно, дела обстоят именно так, однако на каком основании, в таком случае, он представлялся совладельцем, правоохранительные органы проверить не удосужились.

«Роторная жатка» подала по данному факту жалобу в прокуратуру, где, помимо правовых аргументов, прилагает множество доказательств того, что В. Дрожжа, несмотря на то, что якобы не имеет к ателье никакого отношения (в итоге он назвал себя «поклейщиком обоев», заявив, что просто помогал владельцам фирмы делать ремонт), неоднократно принимал заказы и выступал от лица VASELMASHE в публичном пространстве.





Однако и сам объект пристального внимания «Роторной жатки» в долгу не остался, подав на своих преследователей встречное заявление, обвиняя их в оскорблении. Милиция, которая проявила удивительное равнодушие к персоне данного бизнесмена, не замедлила вызвать активистов на допрос. Самое интересное в этой истории то, что в оскорблении обвинили и Татьяну Кудравец, руководителя детской студии танцев SLAM, с «кидка» которой все и началось: человек, выигравший суд, но, несмотря на это, не имеющий возможности вернуть свои средства, просто рассказавший об этом на камеру, был обвинен в оскорблении.

О том, как парни сходили в милицию, они очень красочно, в только им присущем стиле, поведали в своем очередном видеоролике. Итогом встречи высоких договаривающихся сторон стала еще одна жалоба: на этот раз видеоблогеры пожаловались в милицейскую Службу собственной безопасности, поскольку усмотрели в действиях милиционеров, проводивших опрос, неуважительное отношение к себе.

В этом же ролике они рассказывают еще одну интересную подробность. По информации «Роторной жатки», ателье VASELMASHE аналогичным способом умудряется «кидать» не только детей, но даже... госпредприятия. В ролике озвучиваются данные, согласно которым, точно также, как в случае с детской студией SLAM, ателье не выполнило заказ предприятия «Полеспечать», и точно так же не возвращает полученные в качестве предоплаты средства.

Итоговая картина представляется активистам не очень приглядной. Факт невыполнения своих обязательств перед детской студией, казалось бы, налицо, однако никто не в состоянии призвать VASELMASHE к ответу и вернуть детям и их родителям деньги.

Факт непредоставления жалобной книги, казалось бы, налицо и зафиксирован на видео, однако никто никак не реагирует и не проверяет все обстоятельства, сопутствующие делу. Факт совершенно непонятных функций гражданина В. Дрожжи, который то ли клеит обои, то ли является совладельцем, параллельно принимает заказы и, как выясняется, не имеет никакого формального права делать ни то, ни другое, ни третье, казалось бы, налицо, но на это тоже никто не реагирует.

И, напротив, гонениям подвергаются уже те, кто заявляет об этом во всеуслышание. А на этом фоне всплывает еще и информация о том, что подобная деятельность VASELMASHE вполне может быть системной.

«Шуневич, помоги!», — взывают в финале очередного ролика блогеры из «Роторной жатки».