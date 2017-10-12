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Видеофакт: в Гомеле украинский руфер катался на крыше дизеля и убегал от милиции

  • 12 октября 2017, 10:07
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Украинский руфер-путешественник, покоривший уже более сотни вершин, оставил свой след и в Гомеле. На этот раз он решил прокатиться на крыше дизеля. Приключение скучным не было: помимо экстремальной поездки на поезде, ребятам пришлось убегать от милиции.

На пути руферов попался дизель «Гомель-Кленки». Примостившись на хвост поезда, ребята дождались пока он начнет движение и залезли на крышу, где и продолжили свою пешую прогулку. Однако остаться незамеченными им не удалось.

По дороге руферы потеряли своего неопытного коллегу, который остался на «зацепе». Чуть позже друга все-таки отыскали. Оказалось, выскочил машинист, начал что-то кричать, кинул камнем в парня, а тот, не теряя времени, бросился наутек.

— Когда мы слезли с поезда, мы увидели, что потеряли друга, он был на поезде сзади. Затем, когда фотографировались на ЖД, заметили милицию на платформе, они за нами побежали и у нас был ДИКИЙ ПОБЕГ ОТ МИЛИЦИИ. Нас ловили с двух сторон, прямо брали в кольцо. Выехал полицейский бобик, и мы уже убегали от него. Спрятались в кусты, в то время как один из нас прыгнул между могил на кладбище. После мы переоделись и пошли себе спокойно в город, — рассказывает Андрей Возный. — Хотелось бы попробовать еще здесь попутешествовать на товарных поездах, но это уже в другой раз ;)

Все показанные на видео трюки выполнены профессионалами, попытка повторить может привести к летальному исходу.

Внимание, в видео присутствует ненормативная лексика.


gomel.today
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