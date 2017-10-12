Гомельского байкера, погибшего в Сирии, похоронили в закрытом гробу

Белоруса Алексея Ярошевича, который погиб в Сирии, похоронили 10 октября во второй половине дня, предположительно на кладбище под Гомелем. Ярошевичу было 42 года.

О том, что захоронение произошло, журналистам «Свободы» сообщил руководитель гомельского клуба байкеров «Ночные волки», друг Ярошевича Павел Канин. Назвать точное время и место похорон Павел Канин отказался. «Зачем? Это вам, журналистам нужна шумиха, а тут похороны, дело печальное», — объяснил закрытость похорон гомельский байкер.





10 октября о времени похорон Алексея Ярошевича также сохранялся режим секретности от журналистов. После обеда Павел Канин сообщал всем представителям медиа, которые съехались в Гомель, что еще не получены необходимые документы, и не исключал, что похороны состоятся 11 октября. Но сегодня утром байкер сообщил, что его друга уже похоронили. При этом Павел Канин отказался сообщить место. Журналисты Свободы попытались сами найти кладбище, где был похоронен Алексей Ярошевич. На на городском кладбище в Стукачевке среди похороненных 10 октября Алексея Ярошевича не оказалось. По справкам из других городских кладбищ, такого покойного вчера нигде не скрывали. Учитывая, что у Ярошевича в Гомеле живет мать, а отец умер ранее, сына могли дозахоронить к отцу.





Что известно о причине смерти Алексея Ярошевича?

Павел Канин сказал только, что его друга хоронили в закрытом гробу и он не может сказать, были ли у покойного видны травмы. Какая причина указана в справке о смерти Алексея Ярошевича, Павел Канин также не назвал. При этом он считает, что Алексей Ярошевич хотя и погиб на войне, но в боях мог и не участвовать.

«Это здесь спокойно, а в Сирии вокруг идет война. Поэтому ясно, от чего он погиб — от войны. Но мне известно, что он не воевать туда поехал, а работать. В России Алексей работал в частном охранном предприятии "Волк", они охраняли различные объекты, в том числе стройки. Мог и туда поехать, чтобы охранять стройку», — сказал глава байкерского клуба «Ночные волки» из Гомеля.

На просьбу корреспондента Свободы Павел Канин так охарактеризовал своего друга:

«Как человек был очень хороший, чувствительный. Мы давно знакомы, вместе еще в юности ремонтировали автомобили, вместе увлеклись мотоциклами. У него была "Ява" — его первый байк. А на каком он приезжал сюда из Москвы, уже и не помню. Последний раз это было года 3-4 назад. Он более 10 лет назад уехал из Гомеля, ведь здесь стало трудно с работой. Развелся с женой, здесь у него остался сын, уже большой. Нашел работу в Подмосковье, работал охранником. Продолжал ездить с "Ночным волками", в клубе Залдостанова».





Известно, что глава российского клуба байкеров Александр Залдостанов (байкерская кличка «Хирург»), чья охранная фирма «Волк» располагается в Долгопрудном, ждали в Гомеле на похороны Алексея Ярошевича, с которым он был хорошо знаком. «Вчера приезжал на похороны Залдостанов?» — «Не знаю», — ответил Павел Канин. Замечу, что Павел утверждал, что сам присутствовал на похоронах. По его словам, похороны Алексея Ярошевича прошли скромно, по православной традиции. «Покойного отпевал батюшка, были родственники — мать, сын, были друзья. Все прошло хорошо», — сказал Павел Канин.

Байкер «Хирург» Залдостанов известен тем, что клубу «Ночные волки» под его руководством оказывают поддержку в администрации президента России Владимира Путина. Российские «волки» много раз бывали и в Беларуси, здесь их всегда ждал теплый прием, в том числе со стороны официальных лиц. Вместе с байкерами не раз видели сына Александра Лукашенко Виктора.

Когда журналист «Свободы» объяснял Павлу Канину свой профессиональный интерес к погребению байкера Ярошевича тем, что тот стал первым белорусом, который погиб на войне в Сирии, Павел спросил: «А почему вы думаете, что он первый?»