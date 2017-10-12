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На дорогах Гомельской области появилось пять новых камер скорости

  • 12 октября 2017, 08:16
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Новые датчики начнут работать с 12 октября, сообщили в ГАИ Гомельской области.

Они установлены в двух районных центрах и на дорогах трех районов области:

— на 2 км дороги Подъезд к Житковичам от М10;

— возле деревни Головинцы, дороги Подъезд к Гомелю от М10;

— на трассе Р-82 Октябрьский — Паричи — Речица, поворот на н.п. Рудня;

— в Жлобине, на улице Козлова, в направлении улицы Мира;

— в Мозыре, на пересечении улиц Социалистическая и Промышленная.

Всего на территории региона установлено 40 стационарных датчиков контроля скорости.


TUT.BY
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Метки: Авто (4492)

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