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Гомельские таможенники устроили облаву на азиатских торговцев: в районах Гомельской области изъято «серых» товаров на $10000

  • 11 октября 2017, 19:03
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Сотрудники Гомельской таможни во время проведения мобильных групп изъяли товары легкой промышленности, которые реализовывались в магазинах Рогачева, Жлобина и Речицы.

Детская и взрослая одежда, кошельки, домашняя обувь производства России, Китая, Узбекистана, Кыргызстана и Беларуси хранились без сопроводительных документов, а также подтверждающих приобретение или поступление товаров. В помещениях магазинов находились вещи на 21 тысячу рублей.

По данному факту начаты административные процессы по части 4 статьи 12.17 КоАП Республики Беларусь.


Кристина Ворона, Гомельская правда

Метки: Общество (27671)

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