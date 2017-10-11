В эту субботу состоится дискуссия «Быть или не быть скверу около Туриста?»

14 октября в рамках проекта «Городские собрания ГДФ» состоится встреча, посвященная сохранению зеленой зоны около гостиницы «Турист».

Экспертами выступят бывший председатель горисполкома Светлана Гольдаде, общественные активисты Юрий Глушаков и Валерий Слепухин. Из первых уст гомельчане узнают о кампании в защиту сквера, о сложностях ее проведения, а также обсудят мероприятия по сохранению насаждений.

Организаторы городского собрания приглашают всех заинтересованных в эту субботу, 14 октября, в 18.00 в арт-пространство «Ковчег» (пр.Победы, 2а, 2 этаж). Вход свободный, регистрация желательна.

Напомним, что в начале сентября состоялось собрание жителей района, высказавшееся против строительства многоэтажных жилых домов, парковок и банка. В администрацию Центрального района были отправлены коллективные обращения, активисты побывали на приеме у председателя Гомельского городского Совета депутатов Ивана Бородинчика. За последний месяц было проведено несколько акций и встреч. На совещании 3 октября Александр Лукашенко обрушился с резкой критикой на чиновников, отвечающих за строительство.