Начальник областной ГАИ рассказал о новых мотоциклах, «зеленой волне» и опасных местах

Где в Гомеле для водителей загорится «зеленая волна», чем оградят инспекторы место ДТП от любопытных взглядов и на что обратит особое внимание ГАИ этой осенью. На эти и многие другие вопросы в течение полутора часов отвечал начальник УГАИ УВД Гомельского облисполкома Игорь Макушенко.

— Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Слышала, что на въезде в Гомель со стороны Солнечной организуют круговое движение. Можете подсказать, когда это будет?

— Проект есть, и он согласован. Но по срокам ничего сказать не могу. Это уже в компетенции городских властей: все зависит от финансирования дорожно-строительных работ.

Скажу больше, со всех сторон на въездах в Гомель планируется организовать круговое движение.

— Наталья беспокоит. Часто вижу, что бабушки не успевают переходить улицу Ильича в районе рыночка на пересечении с улицей Ленинградской за 15 секунд зеленого света. Три полосы движения. Это по нормативу?

— Изучим ситуацию на этом перекрестке и вышлем письменный ответ.

— Не очень удобно проезжать кольца на улице Кирова... — делится впечатлением гомельчанин Андрей.

— Какой у Вас водительский стаж?

— 30 лет.

— Ничего нового в Правилах дорожного движения в этом плане не придумали. Двигайтесь, согласно знакам и разметке. Чтобы вспомнить правила, можете полистать книгу. Сами знаете какую...

Такая организация движения полностью оправдалась. Поток транспорта практически не останавливается. Я сам предпочитаю ехать по улице Кирова, а не по Советской. Быстрее получается.

На этом участке аварийность снизилась в 10 раз. Ни одного учётного ДТП с участием пешеходов. Механические повреждения бывают. Но железо все выдержит, а жизнь человека бесценна.

— Вышла замуж, сменила фамилию, нужно ли менять водительское удостоверение? — интересуется Татьяна Ивановна.

— Конечно. И не только этот документ. Не забудьте и технический паспорт автомобиля.

Вам нужно приехать на ул. Федюнинского, 9. Ваш вопрос решится в течение 20-30 минут.

— Будут ли заменены знаки на мосту в 5-м микрорайоне на «зимние»? Есть ли в этом необходимость? — переживает за скоростные маневры Олег.

— Да, конечно. С наступлением холодов и соответствующих температурных режимов, знаки на этом и других путепроводах будут заменены на понижающие допустимую скорость движения.

Этот мост имеет одну особенность — он обветривается. При выпадении осадков на нем образуется ледяная корка. Двигаться нужно с осторожностью. Не думаю, что Вы захотите окунуться вместе с авто.

— Часто водителей наказывают за непропуск пешеходов. Можно ли снизить скорость и не останавливаться на пешеходном переходе, если шестиполосное движение, автомобиль едет по правой крайней, а пешеход только начинает движение по левой крайней? Я же ему не мешаю... — обратился с дорожным ребусом гомельчанин.

— Будьте уверены, за нарушение ПДД привлекаем и пешеходов. За истекший период этого года к ответственности привлечено более 30 тысяч пеших участников дорожного движения. Около 4280 из них были в границах проезжей части в состоянии алкогольного опьянения.

Что касается вопроса: указанные маневры возможны только при наличии разделительной полосы или зоны.

— На каких улицах в Гомеле настроена «Зеленая волна», а на каких планируется в ближайшее время? — спрашивает гомельчанин Евгений.

— Сегодня, двигаясь со скоростью 50 км/ч, без остановок на запрещающий сигнал светофора можно проехать по улице Советской и проспекту Речицкому. Это так называемая «Зеленая волна», на которую запрограммированы все светофоры.

Просчитываем возможность устройства ее на улице Ильича.

— Семейным автомобилем пользуются несколько человек. Как и положено по правилам, наклеен знак 70. Но ездят на нем не только новички, но и водители со стажем. Будет ли наказан опытный водитель, которому разрешено ехать с большей скоростью? — выясняла Анастасия Сергеевна.

— Конечно, это будет факт нарушения скоростного режима. Остановивший автомобиль инспектор разберется на месте. Но в фокус фото- и видеокамер вам на этом авто лучше не попадать. Мобильная камера фиксирует факт превышения при +12 км/ч. Плюс еще разбежка между допустимой скоростью движения на этом участке дороги и ограничением в 70 км/ч для конкретного автомобиля.

В перерыве между звонками Игорь Александрович ответил и на вопросы «Вечерки».

— Есть ли «бермудские треугольники» на гомельских дорогах?

— В целом, по городу благодаря продуманной организации дорожного движения удалось ликвидировать очаги концентрации ДТП. Установлены светофоры, перенаправлены пешеходные потоки...

— А по области есть такие места, где без объективных причин на одном километре постоянно происходят аварии?

— К сожалению, да. Недалеко от населенного пункта Шарпиловка на прямом участке дороги с начала года произошла не одна авария со смертельным исходом. Сначала два погибших, через несколько месяцев на этом месте — трое погибших. И все на протяжении одного километра. Тупиковая дорога, нет развилок, перекрестков...

Люди говорят, что на этом месте когда-то было стихийное немецкое кладбище.

— Многие на панели автомобиля или других местах устанавливают небольшие иконки или мини-иконостасы в надежде, что они защитят от аварий. ГАИ не против?

— Пусть надеются. Знаете, тот участок у Шарпиловки освятили представители православной церкви. Как раз недавно с визитом в Гомельской области был митрополит Павел. После этого аварий там не было. Случайность ли?..

— В Беларуси стали собирать отечественные электромобили. Как думаете — за ними будущее?

— Еще лет пять назад в нашей области был зарегистрирован первый электромобиль. Тогда предполагали, что еще через 15–20 лет они станут привычным для Гомеля транспортом. С учетом последних событий, похоже, что это будет быстрее.

Уже сейчас в Гомельской области зарегистрировано 9 электромобилей, один из них — белорусская Tesla.

Многие гомельчане ездят на «гибридных» авто: электро-/бензин и другими комбинациями. Слышал массу положительных отзывов.

— Расскажите, пожалуйста, о мотоциклах BMW, которые недавно поступили в распоряжение Госавтоинспекции.

— Новые мотоциклы BMW 2017 года выпуска, поступившие на службу, за 4 секунды разгоняются до 200 км/ч. Также в нашем распоряжении три мотоцикла Yamaha 2015 года.

— Всем известна поговорка про две беды наших дорог. Часто третьим участником ДТП называют ямы на дорогах.

— Приведу факт из статистики. За этот год на территории области не зарегистрировано ни одного учетного ДТП из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия. И в прошлом тоже. Вывод о двух «бедах» напрашивается сам собой...

— Не раз приходилось слышать, что госавтоинспекторы строго наказывают за «малейшие нарушения». Вместо предупреждения выписывают штраф даже автоледи в слезах? ГАИ не верит слезам раскаяния?

— Это не ГАИ слезам не верит. Это дорога не прощает ошибок.

— Гомельская Госавтоинспекция постоянно в поиске нововведений. Часто внедряется что-то новое в республике именно в нашем регионе, а другие затем перенимают опыт. Над чем работаете сейчас?

— Скоро будем использовать специальные мобильные экраны для ограждения мест ДТП. Наши люди привыкли фотографировать аварии и онлайн выкладывать снимки в социальные сети, забывая, что для кого-то это трагедия. Это этический момент. Многие даже не задумываются, что в этот момент страдает.

Есть и технические нюансы. Недавно был случай, когда инспекторы оформляли ДТП, в патрульную машину на полном ходу врезался автомобилист с Украины, засмотревшийся на искореженные машины. Багажник оказался на месте передних сидений. За несколько минут до этого из машины вышел инспектор, который брал необходимые документы.

Что касается проектов, то у наших сотрудников всегда много планов по внедрению новых технологий или схем движения. Даже не планов, а конкретных предложений много. Все они сформулированы, просчитана их целесообразность и отправлены на согласование руководству города и области. Остается вопрос финансирования. Но здесь, как говорят в народе, долго запрягаем, но быстро, а главное — безопасно, едем...