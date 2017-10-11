Мошенника из Гомельского района, который 10 лет скрывался в России, экстрадировали в Беларусь и будут судить

Уголовное дело в отношении жителя Гомельского района возбудили 10 лет назад. Поводом послужили заявления гомельчан, которые отдавали деньги за производство кухонь, но ни мебели, ни денег в итоге не увидели. Пострадавших от рук мошенника было шесть. Однако тогда задержать мужчину не удалось.

Как выяснилось, все это время он скрывался в России, где нелегально работал на стройке, вместе с сожительницей воспитывал ребенка.

40-летнего мужчину, который находился в розыске, задержали российские правоохранители и экстрадировали в Беларусь.

Как рассказала старший следователь 1 следственного отделения Гомельского городского отдела СК Ирина Пинчукова, обвиняемый в полном объеме возместил ущерб потерпевшим. За мошенничество в крупном размере мужчине грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. Уголовное дело передано в суд.